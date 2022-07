Bosák: Není to přestup, budu mít dva kluby. Obává se růstu cen za práva

Nejprestižnější fotbalová liga světa v českém podání. Nová sportovní televize Canal+ Sport přinese všechny zápasy anglické Premier League. Hlavní tváří a komentátorem kanálu bude ten nejpovolanější - Jaromír Bosák. Ten při představování všeho, co bude se svými kolegy přinášet, promluvil i o tom, jak jeho nové angažmá ovlivní práci v České televizi. Vysvětluje také, že ČT Sport nemá šanci ve vysílacích právech konkurovat soukromým a velkým firmám.

Nejznámější český komentátor Jaromír Bosák je hlavní tváří nového sportovního projektu na Canal+. Konec v ČT Sport to však neznamená.

„Ono to není tak úplně na přestup, protože narozdíl od fotbalistů já budu moc hrát za dva kluby. Pořád budu fungovat v České televizi, ale tam ze známých (finančních) důvodů toho fotbalového contentu ubývá,“ řekl Bosák v rozhovoru pro iSport TV.

Důvod je jasný, Česká televize nedokáže v nákupu práv za oblíbené a drahé souteže jako je například Liga mistrů konkurovat. „No je to šílený, kam narostla cena televizních práv. Diváci si to mnohdy neuvědomují, když právě České televizi nadávají, že je na něco nekoupila. Ono to v mnoha případech fakt nejde,“ vysvětluje 57letý zkušený komentátor.

Canal+ je podle Bosáka natolik velká firma, že si na práva na anglickou nejvyšší soutěž může sáhnout. „Bez jejich pomoci by to samozřejmě nešlo. A já sám se trošku hrozím toho, kam to poroste,“ obává se dalšího růstu cen za práva na fotbalové soutěže.

„Ono se taky může stát, že za pár let budou mít práva na nejlepší sportovní soutěže organizace nebo firmy jako Amazon a Google a všechno už bude jenom přes internet. A klasická televize spláče nad výdělkem,“ predikuje Bosák temnou budoucnost televizního vysílání fotbalu.