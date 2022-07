Ronaldo zpět v United, ale pořád chce pryč. Nahradí ho Haalandův dědic?

Fotbalisté Manchesteru United se radují z gólu do sítě Liverpoolu • Reuters

Tak jak to tedy bude? Letní sága ohledně (ne)odchodu Cristiana Ronalda připomíná nekonečnou telenovelu. I když Portugalec zprvu uklidňoval, že se nikam nechystá, následně otočil: „Evropská liga? Nic pro mě.“ Pro Manchester United šlo o nemilou zprávu.

Erik ten Hag s ním počítal. Přestupový rozpočet na léto rozvrhnul na posílení jiných postů. Příchod útočníka v plánech nebyl. A otázka ohledně obsazení postu hroťáka zůstává nezodpovězená i po úterní schůzce CR7 s vedením klubu.

Na Old Trafford se momentálně vyskytuje jediný forvard – Anthony Martial. Francouz si sice v přípravě potykal s formou, jenže pouze s ním do sezony United vyrazit nemohou. S Ronaldem měl vytvořit gólové duo. A tahle idea pořád zůstává ve hře.

O služby Portugalce se totiž kluby zrovna neperou. Spíš od něj dávají ruce pryč. Jako naposledy Atlético, které se s ním v posledních týdnech spojovalo nejvíc. „Nevím, kdo s tím přišel,“ líčil Enrique Cerezo, prezident madridského klubu, „ale není na tom nic pravdy. Je v podstatě vyloučené, že bychom ho mohli přivést,“ dal jasně na zřetel.

Negativní postoj zopakoval také sportovní ředitel Bayernu Oliver Kahn: „Ano, mluvili jsme v klubu o Cristianovi, kterého považuji za jednoho z nejlepších hráčů vůbec. Přesto s veškerým respektem platí, že se nám za současných podmínek nehodí do naší filozofie.“

Přitom Ronaldův agent Jorge Mendes měl několikrát přesvědčovat mnichovský celek, že jeho klient je ochotný slevit z vysokých platových požadavků, jen aby mohl okusit německou Bundesligu. Navíc se to nabízí. Bayern má po odchodu Roberta Lewandowského do Barcelony na hrotu prázdno.

Ačkoli se spojení CR7 s Bayernem momentálně zdá nereálné, tuhle variantu ještě úplně neškrtejte… Stejně tak Chelsea, která má sice nyní zařazenou zpátečku, ale pořád zůstává ve hře.

A co se Ronaldovi nabízí dál? Návrat do Itálie? Těžko, kluby ze Serie A zaprvé nemají peněz nazbyt a navíc mají ofenzivní posty zaplněné. V AC pálí ostrými Olivier Giroud a nekončící Zlatan Ibrahimović. Inter obnovil spolupráci s Romelem Lukakem, kterému sekunduje Lautaro Martínez. Juventus má srbskou pušku Dušana Vlahoviće. AS Řím vsadil na Paula Dybalu, jenž vytvoří tandem s Tamym Abrahamem a Neapol táhne Victor Osimhen.

Pasé je i varianta PSG. „Kam bychom jako Ronalda narvali?“ kroutilo hlavou vedení pařížského klubu, když jim Mendes nabízel parťáka pro Kyliana Mbappého, Lionela Messiho a Neymara.

Suma sumárum z toho vychází, že nejreálněji se jeví Ronaldovo setrvání na Old Trafford. Ligy mistrů se patrně obejde bez něj. Nikdy ale neříkej nikdy…

Spoléhat na to, že Cristiano přeci jen setrvá, Manchester United nemůže. Proto usilovně hledá na přestupovém tržišti, kdo by ho mohl zaujmout jeho místo. Pravda, variant mnoho není.

Přesto skautingové oddělení objevilo jeden skvost. Nachází se v Rakousku, je mu devatenáct let, pochází ze Slovinska, hraje za Salcburk a říká se o něm, že je to nový Erling Haaland. A údajně má být ještě lepší než norská mašina na góly. Cena? 55 milionů liber (1,6 miliardy korun).

Seznamte se - Benjamin Šeško. Tohle jméno si zapamatujte. Ještě o něm uslyšíte. Oblékne dres Red Devils? „Nachází se na užším seznamu Manchesteru United,“ potvrdil Fabrizio Romano, renomovaný italský žurnalista. „A brzy se dozvíme, jestli po něm opravdu půjdou. Považují ho za obrovský talent.“

Šeško měří 195 centimetrů. Hráč pouze do vápna? Kdepak. Nejde o nemotorného vysokého habána. Navzdory obrovité konstrukci se svým tělem manipuluje ladně. S míčem si rozumí náramně, driblink patří mezi jeho silnou disciplínu.

„Spoluhráči v klubu mi říkají, jak jim připomínám Haalanda, že jsme stejní. Především co se týče rychlosti,“ pravil Šeško. „Spousta z nich navíc tvrdí, že jsem ještě lepší,“ usmál se útočník, jenž svými proporcemi představuje ideální volbu na hrot pro Ten Haga.

A v červené části Manchesteru by navíc mohl čelit tváří v tvář svému předobrazu Haalandovi, který obléká modrý dres City.