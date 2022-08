Hvězdné války TOP 6 PL: ofenzivní síla City i Liverpoolu děsí. A co ostatní?

Legendární Alex Ferguson jednou prohlásil: „Útok vyhrává zápasy, ale obrana tituly." Góly jsou kořením fotbalu. Bez nich to nedává smysl. A nový ročník Premier League slibuje hotovou žranici. Na britské ostrovy dorazil norský kanón Erling Haaland i uruguayský přízrak Darwin Núňez. O branky mají v Manchesteru City, respektive Liverpoolu postaráno. A jak jsou na tom Tottenham, Chelsea, Arsenal či Manchester United? Podívejte se na zhodnocení útočné síly TOP 6 anglické ligy. Hvězdné války začínají!

Manchester United

Sancho – Martial – Rashford + B. Fernandes

Ofenzivní síla: 70 %

Predikovat útočnou sílu Rudých ďáblů? To spíš vyhrajete v loterii. Na papíře vypadá ofenzivní vozba zajímavě, překypuje talentem. Na hrotu Henryho dědic Martial, jenž pod Ten Hagem v přípravě zářil. Na křídlech anglický výkvět. Od Rashforda a Sancha se po dietní sezoně očekávají velké věci. To vše zastřešuje Bruno Fernandes, jenž dokáže kreativní myšlení přetavit i do praxe.