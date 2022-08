SESTŘIH: Liverpool překvapivě ztratil. Tottenham i Chelsea berou výhry

Mitrovič během minulé postupové sezony byl s 43 trefami suverénně nejlepším střelcem druhé ligy a na formu navázal i v prvním zápase Premier League. V 32. minutě si naskočil na Teteho centr a hlavou překonal brankáře Alissona. V 64. minutě srovnal po Salahově přihrávce při debutu v anglické lize střídající Núňez, Mitrovič ale vzápětí vrátil Fulhamu vedení z pokutového kopu, který sám vybojoval. Proti Liverpoolu se kopala v lize penalta po 51 zápasech.

Alespoň bod favoritovi zařídil deset minut před koncem po Núňezově přiťuknutí Salah. „Reds“ mohli skóre otočit, v nastavení ale po Hendersonově střele ze střední vzdálenosti zachránilo slovenského brankáře Rodáka podruhé v zápase břevno.

Southampton poslal do vedení gólovým volejem kapitán Ward-Prowse, od té doby už ale střílel branky pouze domácí Tottenham. Paradoxně se ale netrefil ani kanonýr Kane, ani nejlepší střelec minulé sezony Premier League Son Hung-min. Ještě do pauzy otočili stav Sessegnon a Dier, další zásah přidal Kulusevski a do vlastní sítě skóroval ještě obránce Salisu.

První zápas zvládl i další londýnský velkoklub Chelsea. O výhře „Blues“ rozhodl proměněnou penaltou v nastaveném čase úvodního dějství Jorginho. Italský záložník dal 20. gól v Premier League, z toho 18. z pokutového kopu.

Newcastle navázal na úspěšnou druhou polovinu minulého ročníku a v lize vyhrál posedmé z posledních devíti utkání. Proti Nottinghamu, který se vrátil od nejvyšší soutěže po 23 letech, proměnil velký tlak v úvodní branku v 58. minutě výstavní ránou zpoza vápna Schär. V závěru se trefil i útočník Wilson, jenž skóroval v úvodním zápase sezony potřetí v řadě. To se v dresu „Strak“ dosud povedlo pouze klubové legendě Alanu Shearerovi.

Premier League - 1. kolo:

Fulham - Liverpool 2:2

Branky: 32. a 72. z pen. Mitrovič - 64. Núňez, 80. Salah.

Bournemouth - Aston Villa 2:0

Branky: 3. Lerma, 80. Moore.

Leeds - Wolverhampton 2:1

Branky: 24. Rodrigo, 74. Aaronson - 6. Podence.

Newcastle - Nottingham 2:0

Branky: 58. Schär, 78. Wilson.

Tottenham - Southampton 4:1

Branky: 21. Sessegnon, 31. Dier, 60. vlastní Salisu, 63. Kulusevski - 12. Ward-Prowse.

Everton - Chelsea 0:1

Brank: 45.+8 Jorginho z pen.

