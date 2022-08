SESTŘIH: Tragédie West Hamu. Pískot, zraněný Coufal, kouč se opřel do posil

Nula vstřelených gólů, nula bodů a poslední místo v Premier League. Tragický vstup West Hamu do sezony potvrdila domácí porážka 0:2 s Brightonem. Trápení „kladivářů“ navíc podtrhlo zranění Vladimíra Coufala v závěru utkání. „Nemělo by jít o nic vážného, ale jen to dokazuje, že jsme dnes neměli dobrý den. Dostali jsme vyloženě hloupé góly. Náš výkon ovšem nebyl úplně špatný,“ nechtěl být negativní David Moyes, trenér West Hamu.