Očista Gunners. Archanděl Gabriel vede Arsenal zrádnými písky a útesy

Arsenal zahájil sezonu třemi výhrami v řadě. „To jsme 18 let nezažili,“ usmáli se fanoušci. Nebyl to široký úsměv, ale jejich obličeji prospěl. Poslední roky se totiž tvářili, jako by na ně spadla zeď. Odklízecí práce – očistu Gunners – vede Jesus. Famózní Gabriel. Vykoná zázrak? Promění vodu ve víno?