SESTŘIH: West Ham prohrál a je na padáka! Byli jsme hrozní, řekl kouč

Nejhorší vstup „kladivářů“ do sezony za posledních šest let podtrhla prohra 0:1 na hřišti Evertonu. West Ham tak má po sedmi kolech na kontě pouhé čtyři body a patří mu až 18. příčka v Premier League. „Byli jsme hrozní. Nezasloužili jsme si ani bod. Úplně jsme ztratili momentum posledních let,“ byl naštvaný trenér David Moyes, jehož pozice je nyní ve vážném ohrožení. Arsenal vyhrál 3:0 na hřišti Brentfordu a je v čele tabulky.

Je absolutní legendou „karamelek“. David Moyes strávil na lavičce Evertonu více než jedenáct let, během nichž odkoučoval 518 utkání. Nejvíce ze všech trenérů v historii „toffees“. Do Goodison Parku se však devětapadesátiletý Skot rozhodně nevrací rád.

Moyesovu už pátou porážku z dosavadních sedmi návštěv zařídil tentokrát Neal Maupay, jenž se gólově prosadil poprvé od února. „Klíčový byl dobrý první dotyk, po němž už nebylo těžké dobře zakončit. Jsem strašně rád, že jsem pomohl týmu. Zasloužili jsme si to,“ rozplývala se letní posila Evertonu, jež svým gólem z 53. minuty vystřelila novému klubu první vítězství v tomto ročníku.

Ke kýženým třem bodům dovedl domácí obětavý výkon. Jeho příkladem byl obranný zákrok Conora Coadyho, jenž v osmé minutě odvrátil gólový centr Jarroda Bowena, což byl jediný zajímavý okamžik úvodního dějství.

„Upřímně, po všech stránkách to byl prachbídný poločas,“ shrnul první půli Moyes.

Diváky tak zahřálo především gesto Vitalije Mykolenka. Ukrajinský reprezentant při uctívání památky zesnulé královny Alžběty II. daroval svou mikinu malé holčičce, jež dovedla hráče na hřiště, kde jí byla evidentně zima.

Vstřelená branka ovšem rozvířila i dění na trávníku.

„V tu chvíli jsme se zvedli a předvedli nejlepší pasáž našeho dnešního výkonu,“ viděl pozitiva Moyes, jehož svěřenci si záhy po inkasované brance začali budovat tlak a s ním přišly i šance.

Jednu z nich měl v 68. minutě Tomáš Souček, jehož pokus hlavou po rohovém kopu jen těsně minul tyč.

Český středopolař ještě o pár minut později vybojoval míč pro Saida Benrahmu, který zpoza vápna trefil pouze tyč. Šlo o dva světlé okamžiky Součkova představení, jež bylo jinak plné nepřesností. Opora reprezentace především na míči podala značně podprůměrný výkon.

Vladimír Coufal při svém 80. utkání v dresu West Hamu zahrál velice slušně. Během celého utkání byla na jeho výkonu vidět velká chuť něco vymyslet směrem dopředu. Nezřídka měl ovšem problémy s bráněním hbitých křídelníků Evertonu.

„Dostáváme do týmu nové hráče, hrajeme navíc i v Evropě, ale dnes to byli především naše opory, jejichž slabý výkon byl rozhodující. Množství hráčů nemá formu, a když už to začalo vypadat, že jdeme nahoru, tak jsme dnes předvedli tohle. Nyní musíme tvrdě pracovat a brzy začít hrát tak, jako jsme hráli v minulých letech,“ nebral si servítky trenér West Hamu, jenž v létě utratil za posily přes 4 miliardy korun. Více investovali pouze v Chelsea a Manchesteru United.

Je tak otázkou, jestli zkušený Skot povede „kladiváře“ i po reprezentační přestávce, kdy na Olympijský stadion zavítá Wolverhampton.

Anglická fotbalová liga - 8. kolo:

Brentford - Arsenal 0:3

Branky: 17. Saliba, 28. Jesus, 49. Vieira

Everton - West Ham United 1:0

Branka: 53. Maupay

Zápasy Chelsea - Liverpool, Manchester United - Leeds byly odloženy.