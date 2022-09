Příběhy přestupové uzávěrky: rekordní Antony, „okradený“ West Ham i smolař

Co se událo v poslední přestupový den v TOP soutěžích, především pak v Premier League? • FOTO: Koláž iSport.cz „Šílenství během uzávěrky přestupů.“ Tohle spojení ve čtvrtek použil jeden z klubových majitelů. Konkrétně proto, že na Twitteru ohlásil posilu, která nakonec nedorazila... Manchester United zase přestupem křídelníka Antonyho stanovil nový rekord. A co třeba West Ham? Ten měl políčeno na dvě posily, obě mu však „ukradl“ jiný klub Premier League. Co dalšího přineslo „šílenství“ posledního přestupového dne v Anglii?

Reunited v United Opětovné spojení v dresu United (angl. spojení, sjednocení). Řeč je o setkání trenéra Erika ten Haga s křídelníkem Antonym po velmi krátkém odloučení. Brazilce vedl v Ajaxu, odkud přešel na začátku léta do Manchesteru. Nyní, úplně na konci přestupového okna, ho vítá jako posilu na Old Trafford. Ajax cenu za 22leté křídlo pořádně šponoval, aby z United vyrazil co nejvíce peněz. A povedlo se, vynaložená částka (95 milionů euro, cca 2,33 miliard korun) je nejvyšší v poslední den přestupového období v historii Premier League. Antony s klubem podepsal do roku 2027.

Návrat do Barcelony Zajímavý „přestup“ se udál na trase Barcelona - Arsenal. Do mateřského klubu, v němž prošel slavnou akademií La Masia, se vrátil Héctor Bellerín. Katalánský klub kvůli výzvě v Arsenalu opustil v roce 2011. S londýnským klubem se nyní dohodl na rozvázání kontraktu, aby se mohl jako volný hráč vrátit. V Barceloně podepsal jen roční kontakt, údajně však s dramaticky sníženým platem oproti tomu, co pobíral v Anglii. Vedení Arsenalu odsouhlasilo přerušení kontraktu a „přestup zdarma“, ale údajně má slíbeno 25 % z příštího Bellerínova přestupu.

West Ham „okradla“ Aston Villa West Ham toto letní přestupové období mohutně posiloval ve všech řadách. Do branky dorazil Alphonse Aréola (PSG), do obrany Nayef Aguerd (Rennes), Thilo Kehrer (PSG), Emerson (Chelsea), do zálohy Lucas Paquetá (Lyon) a do útoku Gianluca Scamacca (Sassuolo). Hammers nicméně neměli dost. V závěru přestupního okna měli velký zájem i o dalšího stopera Jana Bednarka (Southampton) a středopolaře Leandera Dendonckera (Wolves). Oba jim však na poslední chvíli vyfoukla Aston Villa. WHU zároveň pokukovali po nevytížených hráčích United - Aaronu Wan-Bissakovi a Scottu McTominayovi. Ani jejich přestup či hostování neklaplo, což je dobrá zpráva pro české reprezentanty. První jmenovatý by byl konkurentem Vladimíra Coufala, druhý zase Tomáše Součka. West Ham utratil 4,5 miliardy. Z United chtěl získat konkurenci pro české duo SESTŘIH: West Ham - Tottenham 1:1. Souček gólem zařídil remízu Video se připravuje ...

Posilu Chelsea stihla, prodej ne... Hodně rušné léto zažili fanoušci nováčka Premier League Nottinghamu Forest. Klub se rozhodl investovat a přivedl téměř dvacet nových hráčů. Jedním z posledních se v závěru přestupního okna měl stát Michy Batshuayi z Chelsea, která v poslední den stihla potvrdit příchod Pierra-Emericka Aubaymeyanga z Barcelony. Blues se s Forest na všem dohodli, ale podle informací Fabrizia Romana nedokázali včas před včerejší půlnocí odeslat veškeré papíry ohledně přestupu. Nottingham i Batshuayi tak mají smůlu. Chelsea to trápit zase tolik nemusí. Belgický útočník je místo toho nejspíš na cestě do Fenerbahce, kterého se anglická uzávěrka přestupů netýká...