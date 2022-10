Řezník z Divadla snů: malý velký muž proti předsudkům. Vrátil United vášeň

Tvrdě a bez možnosti obhajoby. „Nemá šanci,“ kroutil hlavou Jamie Carragher, legenda Liverpoolu, a Graeme Souness přitakával: „Na Premier League není dostatečně mohutný…“

Jenže v případě Lisandra Martíneze platí: nesuďte knihu podle výšky.

Pravda, 24letý Argentinec vždy koukal na svět spíš z pod perspektivy, měří pouhých 175 centimetrů. Pro křídelníka žádný problém. Ale pro stopera? Hendikep, shodli se experti na britských ostrovech.

„V den, kdy podepsal s United,“ líčil Jaap Stam, bývalý obránce Red Devils či AC Milán, „věděl jsem, že budeme mluvit o jeho výšce. V Anglii si myslí, že stoper musí být vysoký. Jinak nemá šanci.“

Pohled do statistik říká ale něco jiného… Letový prostor v obraně Ajaxu byl v minulé sezoně Eredivisie prakticky uzavřen. Martínez opanoval 80 vzdušných soubojů ze 114, čili solidní úspěšnost 70,18 %.

A obhajobu zvládá i v drsné anglické lize, kde střet s útočníky připomíná spíš pouliční rvačku s Peaky Blinders.

„Licha“, jak mu říkají spoluhráči, se již popasoval s ofenzivními nálety Arsenalu, Chelsea, Liverpoolu, City i Tottenhamu, tedy tzv. TOP 6 Premier League.

Defenziva „rudých ďáblů“ pod jeho velením vybouchla jen ve dvou případech. Na trávníku Brentfordu při potupě 0:4 a v derby s městským rivalem City 3:6.

Z těchto deseti obdržených branek se Lisandro podepsal pod jednu. Jde o situaci u třetího gólu Brentfordu, kdy Ben Mee využil lepšího postavení, robustnější postavy a přes argentinského zadáka dotlačil míč do sítě.

Když ale odečteme tyto dva zkraty, ve zbylých deseti ligových utkáních působí obrana United jistým dojmem. Inkasovala jen šestkrát a hned pětkrát si udržela čisté konto.

Erik ten Hag uklidil v defenzivě Manchesteru nepořádek, nastolil řád a především dodal funkční srdce - Martíneze. Ten nejenže zjednává respekt, soupeře utlačuje a štve, ale hlavně kraluje.

Tak jako naposledy o víkendu proti West Hamu (1:0). „Licha“ si připsal čtyři bloky, tři získané míče a stoprocentní úspěšnost obranných zákroků na zemi. A taky ovládl tři ze čtyř vzdušných soubojů.

Celkově v anglické lize pak disponuje úspěšností 52 % v hlavičkových duelech.

Bavit se o tom, že výška Lisandra limituje, tedy není na místě. „Samozřejmě, že někdy souboj prohraje,“ podotkl Stam, „ale to se stane i robustnějším obráncům.“

Pro Martíneze hlavičky nepředstavují problém, vyžívá se v nich. Disponuje perfektním odhadem. Jako snajpr, když počítá dráhu letu kulky, i Lisandro dokáže matematickými vzorci ve zlomku vteřiny určit, kam míč dopadne.

Agresivním stylem hry si vysloužil přezdívku Řezník. Soupeře zpracuje, naporcuje a nechte si chutnat!

To, kvůli čemu si ho Erik ten Hag vzal s sebou do Manchesteru, je ale především práce s míčem.

„Manažer chce hrát dominantní fotbal,“ zmínil Stam, „což znamená, že potřebuje hráče, kteří se cítí komfortně na balonu. A v tom se Lisandro vyžívá.“

Nebojí se hrát, neschovává se a i pod tlakem hledá konstruktivní řešení. V posledním ročníku nizozemské ligy ve 24 ligových duelech v průměru na utkání vyprodukoval 81,8 nahrávek (celkem 1963) s šestou nejlepší úspěšností 88,9 %. Přičemž hned 653 pasů nasměroval dopředu.

A obdobně si vede i na Old Trafford. Ve 12 utkáních Premier League zaznamenal 648 pokusů o přihrávku a v 560 případech úspěšně. Navíc 232 jich poslal nahoru.

Pro Ten Haga představuje nepostradatelný dílek základní sestavy a zejména klíčový faktor v taktickém plánu.

Kromě stopera zahraje levého beka i jako defenzivní záložník. Ten Hag s ním ale primárně počítá do středu obrany kvůli rozehrávce, která byla v minulých sezonách bolístkou Rudých ďáblů.

Do Divadla snů přinesl Martínez i další faktor – charakter! Stačí ho chvíli sledovat a hned pochopíte, co pro něj fotbal znamená. Slovo prohra nesnáší a fanoušci na Old Trafford si jej ihned zamilovali.

A že je malý? To byli Franco Baresi (176 cm), Fabio Cannavaro (176 cm) či Carles Puyol (178 cm) taky.

