United v ráži: TOP posila a Ronaldova odplata. Útočí na LM i bez Haalanda

Video se připravuje ... Vypadá to, že trenér Erik ten Hag v létě dorazil na Old Trafford, rozebral Manchester United na součástky a znovu složil. Něco vyměnil, jiné zase vylepšil. A i když se jeho stroj na startu sezony trochu zadrhl, v posledních zápasech šlape víc než slušně. „Rudí ďáblové" pravidelně bodují, jen ve výjimečných případech inkasují a po výhře 1:0 nad West Hamem rázem atakují první čtyřku ligové tabulky. Ještě to není ideální, ale... Co stojí za vzestupem United? Výkony letní posily i „usmíření" Cristiana Ronalda, který navíc reagoval na kritiku od Garyho Nevilla.

Obrat o 180 stupňů Z noční můry se definitivně probudili, temné časy, zdá se, jsou pryč. United po prvních dvou ligových prohrách (a hlavně debaklu 0:4 od Brentfordu) byli na dně, psychicky i v tabulce. Ale zásah trenéra Ten Haga do herní DNA už začíná fungovat, na hřišti hráči drží pohromadě a působí sebevědomě. Od té doby „vybouchli“ jen v derby se City, když prohráli 3:6. „Před čtyřmi pěti týdny by mě to v žádném případě nenapadlo, ale myslím si, že teď mají velkou šanci skončit v první čtyřce. Opravdu velkou šanci,“ uvedl bývalý obránce Gary Neville pro Sky Sports. Nahrává tomu i fakt, že Liverpool, Chelsea i Tottenham momentálně nepředvádějí zrovna stabilní výkony. „United budou mít pocit, že tuhle partu mohou nechat za sebou,“ dodal. Proměny „rudých ďáblů“ si všiml i Pep Guardiola, kouč městského rivala: „Mám pocit, že se do toho boje vracejí. Konečně! Líbí se mi, co od nich teď vidím.“ David de Gea zářil při výhře Manchesteru United nad West Hamem • Foto ČTK / AP / Jon Super

Důležitá posila Ten Hag zapsal na seznam vytoužených posil snad co největším písmem jméno Frenkieho de Jonga, kterého v minulosti trénoval i v Ajaxu. Často se k němu vyjadřoval, na přestup tlačil, ale marně. Talentovaný středopolař zůstal v Barceloně. Ale po pár měsících v United nemusejí litovat. Mají Casemira, jehož přivedli za 70,6 milionu eur (asi 1,7 miliardy korun) z Realu Madrid. „Dlouho jsem se díval na střed hřiště United a nikdy jsem neviděl žádnou kombinaci hráčů, proti kterým byste se báli hrát,“ líčil bývalý fotbalista Jamie Redknapp pro SkySports. Ale tohle Casemiro změnil. V Premier League naskočil do devíti utkání, z toho „rudí ďáblové“ šestkrát vyhráli a dvakrát remizovali. Brazilec nastupuje vedle Christiana Eriksena a za zápas si připíše v průměru 40, 8 přihrávek, což je zhruba dvakrát tolik než jeho konkurenti Scott McTomminay (20,7) a Fred (22,8). Oba převyšuje i v počtu vyhraných osobních soubojů. „Všechno co dělá, vypadá tak jednoduše,“ poznamenal s údivem Redknapp. Casemiro Zápasy: 9

Góly: 1

Asistence: 1 Casemiro předvádí v United slibné výkony • Foto ČTK / AP / Jon Super

Tahle hra není pro Maguiera Až na čtyři góly od Brentfordu a šest od City je defenzivní hra Ten Haagova výběru obdivuhodná (na Old Trafford neinkasoval už pět soutěžních zápasů v řadě). Oproti předchozím sezonám taky dost odlišná. Na začátku tohoto ročníku z obranné čtveřice vypadl kapitán Harry Maguire, pro zápas s West Hamem se kvůli absenci Raphaela Varaneho do sestavy vrátil. Ale ne na preferovanou levou stranu. Tam je území dosud bezchybného Lisandra Martíneze. Anglický reprezentant „kladiváře" ubránil, ale oproti jeho parťákovi má pro Ten Hagův způsob hry značná negativa. Není rychlý, ani dost pohyblivý a zaostává také v rozehrávce. Tohle jsou faktory, bez kterých se v současné době stoper United neobejde. Týmu navíc výrazně prospívá konkurence, která vrátila do formy Lukea Shawa (na jeho místo se tlačí Tyrell Malacia). Navíc fantasticky se proti West Hamu předvedl David de Gea. Ideální složení obrany United

Dalot - Varane - Martínez - Shaw Harry Maguire po zápase s West Hamem • Foto ČTK / AP / Jon Super

Žádný Haaland Snaha byla, ale v létě nový kanonýr na Old Trafford nedorazil. Snad jen křídelník Antony z Ajaxu. Přesto United v této sezoně i kvůli zranění Anthonyho Martiala nemají jasně stanovenou jedničku na hrotu útoku, v posledních zápasech tuto roli zastával Marcus Rashford (jeho pozice je spíš zkraje hřiště). V neděli proti West Hamu pak ofenzivní trojzubec tvořili právě Rashford, Anthony Elanga a Ronaldo, který měl být tím ostřím úplně vepředu. Výhru 1:0 zařídil Rashford, ale v sestavě žádný střelec nevyčnívá. „Nemají nejlepší ofenzivní trojku v lize, ale zato vynikajícího týmového ducha, kterého vštípil Ten Hag,“ upozornil Gary Neville. „Když se podíváme na Liverpool, City, Chelsea se Sterlingem a Aubameyangem, United mají ofenzivní trio v tuto chvíli nejslabší.“ Svědčí o tom i 17 vstřelených gólů, což je společně s Chelsea nejnižší počet ve skupině hlavních favoritů na umístění v nejlepší čtyřce. Jen pro srovnání – Erling Haaland nasázel v lize v dresu City rovněž 17 branek. Střelci United 4 - Rashford

3 - Antony

2 - Martial, B. Fernandes, Sancho

1 - Casemiro, Fred, Ronaldo Marcus Rashford se raduje ze vstřelené branky • Foto ČTK / AP / Jon Super