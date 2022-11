Reakce na Ronaldovu pravdu: Dotčené ego, chce výpověď. Návrat? Vyloučeno

Klubový fotbal se měl uklidit do ústraní a veškerou pozornost si uzmout světový šampionát v Kataru. Ale všechno je jinak. Tématem číslo jedna se stal Cristiano Ronaldo a jeho exkluzivní rozhovor pro novináře Pierse Morgana . V něm se opřel do vedení Manchesteru United, kouče Erika ten Haga nebo bývalého anglického reprezentanta Waynea Rooneyho. Na ostrou Portugalcovu zpověď reagovali i Rio Ferdinand či Jamie Carragher, oba se o záměru Ronaldova chování vyjádřili dost jasně. Padala slova jako zklamání, dotčené ego nebo podrážděnost.

„Myslím, že je to docela zklamání. Abych byl upřímný, nemá co dokazovat, takže upřímně nechápu, proč by chtěl vyjadřovat svůj názor. Možná je jeho ego trochu dotčené," uvedl pro Sky Sports News.

Rio Ferdinand

44 let, bývalý obránce

Klub: West Ham, Bournemouth, Leeds, Manchester United, Queens Park Rangers

Milostný románek skončil

Ferdinand pak Carraghera vyzval, aby se stal hostem podcastu Vibe with Five. V něm sám o Ronaldovi řekl: „Vím, že tohle všechno bylo udělané pro jednu věc, a to pro něj, aby opustil klub. Tenhle milostný románek, který Cristiano s United měl, v mých očích skončil. Když řekneš, že si nevážíš manažera, nemůže klub dovolit Ronaldovi, aby se vrátil. A nemám ani pocit, že by se chtěl vrátit."