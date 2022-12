Ronaldova pravda, nebo lež? Ten Hag vrací úder: Chtěl jsem, aby zůstal

Život na Old Trafford se pomalu vrací do normálu. Odklízí se poslední sutiny po explozi, kterou odpálil Ronaldo . „Divám se do budoucnosti. To, co bylo, jsem hodil za hlavu,“ přesvědčoval Ten Hag. Marně…

Ke stále ožehavému tématu se vrátil. Musel, aby fixem namaloval velkou, a pořádně tučnou, čáru za celou kauzou. „Ano, viděl jsem, co Cristiano říkal,“ přiznal 52letý trenér. „Ne všechno, ale většinu. Je to součást mé práce,“ pokrčil ne zrovna nadšeně rameny…

„V létě za mnou Ronaldo přišel s tím, že mi během sedmi dní řekne, jestli odejde,“ prozradil Ten Hag. „Rozhodl se, že setrvá.“

S čímž byl bývalý kouč Ajaxu v pohodě. „Od prvního momentu v Manchesteru jsem chtěl, aby zůstal,“ kroutil hlavou nad tím, že podle Ronalda se ho snažil z United vyštípat…

Ronaldův rozhovor, který způsobil senzaci: Chtěli mě vyštvat z United Video se připravuje ...

„Jde o mimořádného hráče. Když je ve formě a v dobré kondici. Ale to nebyl…“ narážel na to, proč CR7 strávil víc času na lavičce než na trávníku a popsal, jak v klubu reagovali na výbušný rozhovor. „Bylo jasné, o co Cristianovi jde. Chtěl odejít. A musel.“

Jiná varianta pro představitele „rudých ďáblů“ neexistovala. „Já, Richard Arnold (výkonný ředitel) a John Murtough (sportovní ředitel),“ vypočítával Ten Hag, „jsme se všichni shodli. Hned. Nebylo co řešit. Ronaldovo sdělení bylo zřejmé. Moc dobře věděl, jaká jeho slova budou mít důsledky.“

Žádnou zášť necítí, nebo ji alespoň nedává najevo. „Jak už jsem říkal,“ pousmál se Nizozemec. „Pro mě existuje jen budoucnost. Těším se na ni a na to, co se stalo, už nehodlám plýtvat energií.“

Tu bude potřebovat. Šampionát v Kataru se pomalu chýlí ke konci a klubové soutěže se hlásí o slovo. Manchester United se aktuálně nachází ve Španělsku na soustředění, kde se připravuje na náročný program.

Už 21. prosince vyzve v osmifinále ligového poháru Burnley. Za dalších šest dní Red Devils znovu roztočí kolotoč Premier League. A v lednu se navíc otevírá zimní přestupové okno, ve kterém se bude shánět náhrada za Ronalda.

Nejžhavější kandidáti? Létající Cody Gakpo, jenž pěstuje gólové tulipány. Goncalo Ramos, který v Kataru sestřelil Cristiana hattrickem ze sestavy Portugalska. A Joao Félix.

Ten se ocitl na seznamu dostupných. V Manchesteru zbystřili, stáli o něj už v létě, jenže tehdy dorazila z Atlétika Madrid jasná odpověď: Není na prodej! Teď šance je.