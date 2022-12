Gakpo si vybral: Liverpool místo United, rekordní přestup pro PSV

Manchester United to nebude, jakkoli svůj velký zájem dával najevo i jeho kouč Erik ten Hag. Cody Gakpo, hvězda Nizozemců na nedávno skončeném mistrovství světa, přestupuje do Liverpoolu za v přepočtu zhruba 1,3 miliardy korun. Pro PSV Eindhoven, z něhož odchází, jde o jeden z největších příjmů za hráče v dějinách klubu.

Z jeho kádru za velkými kariérami odcházela taková esa jako Ronaldo, Jaap Stam, Ruud van Nistelrooy, Arjen Robben nebo Memphis Depay. Z nikoho ale PSV Eindhoven nevytřískal tolik peněz, jako z Codyho Gakpa.

Liverpool za něj posílá částku, která atakuje rekord Hirvinga Lozana, když před třemi lety odcházel do Neapole za 45 milionů eur. Anglický velkoklub může ve finále vysolit až 50 milionů eur, tedy asi 1,3 miliardy korun. PSV tento přestup potvrdil s tím, že dosáhl dohody s Liverpoolem, a že 23letý útočník odjede do Anglie dotáhnout nezbytné formality.

„Pro klub je to rekordní přestup,“ doplnil to sportovní ředitel PSV Marcel Brands.

Gakpa už v létě chtěl Manchester United, jeho zájem trval dál a klub se v tom utvrdil i během mistrovství světa. Na něm dal Gakpo tři góly a pomohl Nizozemsku až do čtvrtfinále, kde padlo po penaltách s Argentinou. Kolem Štědrého dne pak do veřejného prostoru proudily zprávy, že United poslali do Eindhovenu nabídku dokonce převyšující 50 milionů eur a oba kluby se měly postupně blížit definitivní dohodě.

Jenže během jednoho dne nastal obrat, zabral Liverpool. Jen pár hodin potom, co se tato nová zpráva objevila v anglických médiích, přišlo potvrzení i z nizozemské strany. Oficiálně k přestupu dojde až se začátkem zimního termínu, tedy v lednu. Poprvé by tedy Gakpo mohl za Liverpool nastoupit už druhého ledna na hřišti Brentfordu, samozřejmě pouze teoreticky.