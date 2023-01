Arsenal ovládl derby a v lize jde do trháku, fanoušek kopl do brankáře!

Tahle sezona zatím patří kanonýrům. Arsenal si na hřišti Tottenhamu došel pro zasloužené vítězství 2:0 a stal se králem severního Londýna. Velký triumf „gunners“ značně poznamenala událost po závěrečném hvizdu, kdy fanoušek kohoutů nakopl brankáře Aarona Ramsdalea. „Naštěstí nijak vážně, ale je opravdu smutné, že se to vůbec stane. Na druhou stranu jsem si jistý, že jak přijdu do kabiny, tak na to zapomenu,“ nedělal si hrdina zápasu z napadení těžkou hlavu.

Jako vždy vyhrocené severolondýnské derby mělo opravdu skandální dohru. Brankář kanonýrů Aaron Ramsdale si po ostré výměně názorů s Richarlisonem bral ze země svou láhev zády k ochozům, když se na reklamní banner vyškrábal jeden z domácích „fanoušků“, jenž oporu Arsenalu kopl do zad.

„Po celý zápas jsem se s fanoušky trochu škádlil, jak to k derby patří. Všichni to vzali sportovně, až na jednoho fandu, který si na mě chtěl vybít vztek. Je to škoda, protože nakonec jde jen o fotbal. Spoluhráči i protihráči se mě snažili hned odtáhnout, aby se nestalo něco vážného, ale naštěstí to opravdu nebylo nic drastického. Trochu mi to zkazilo chuť z výhry, ale jak přijdu do kabiny, tak na to určitě zapomenu,“ nechtěla opora Arsenalu dělat z celé situace drama.

To stoper Spurs, Eric Dier, volil mnohem tvrdší slova. „Přímo na hřišti jsem to nepostřehl, ale bez diskuze je to zcela neakceptovatelné a nesmí se to stát. K takovému chování nelze nic jiného říct,“ hněval se reprezentant Anglie.

V samotném zápase bylo od úvodních minut patrné, kdo je v lepší formě. Lídr tabulky zamkl domácí na vlastní půlce a hned ve 14. minutě šel do vedení.

Bukayo Saka se z velkého úhlu pokusil o střílený centr, který Ryan Sessegnon ztečoval na gólmana Huga Llorise, jenž si míč srazil do sítě. Pro Llorise šlo o první „vlastenec“ v celé dosavadní, 354 zápasů dlouhé, kariéře v Premier League.

„Fotbal je zvláštní hra, v níž se někdy stanou věci, které lze jen těžko vysvětlit,“ komentoval bizarní branku trenér Tottenhamu Antonio Conte.

Kapitán kohoutů se neblýskl ani deset minut před koncem první půle, kdy ho skákavou ranou z dálky překonal Martin Ødegaard.

„Rambo (Aaron Ramsdale) mi neustále říká, ať víc střílím a má pravdu. Trefil jsem to hezky,“ smál se nejgólovější záložník Premier League.

Obraz hry se po změně stran vyrovnal a Arsenal si děkoval, že má v bráně právě Ramsdalea, jenž během utkání vytasil sedm zákroků a byl vyhlášen hráčem utkání.

„Od toho tu jsem, abych něco chytil. Trenér nás před zápasem motivoval, že jsme v derby dlouho neudrželi čisté konto, takže jsem rád, že se nám to tentokrát podařilo,“ těšilo Ramsdalea.

Arsenal se tak díky prvnímu ligovému vítězství na půdě Tottenhamu od sezony 2013/14 vyhřívá na čele ligy s osmibodovým náskokem na druhý Manchester City. „Letos je titul jejich,“ pravil nekompromisně Gary Lineker po přesvědčivé výhře. „Gunners“ ovšem musí zvládnout ještě dalších dvacet kol, aby se stali po 19 letech opět mistry.

„Dneska se mi líbilo úplně vše. Náš styl hry, naše kuráž, jak jsme udělali našim fanouškům radost. Fantastický den. Mám úžasnou skupinu hráčů, která dokázala udělat další zásadní krok na cestě k našemu cíli. Nepopírám však, že by se nám hodilo ještě posílit, ale to nechávám na vedení. Má mou plnou důvěru,“ naznačil Mikel Arteta možné vyztužení kádru.

Jestli přijde před nedělním šlágrem proti Manchesteru United, je ovšem otázkou.