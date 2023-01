West Ham v krizi, řeší se kouč pro Součka s Coufalem: Hvězdy i nouze

Boj o přežití. Jinak se mise Davida Moyese ve West Hamu už popsat nedá. „Kladiváři" i s Tomášem Součkem a Vladimírem Coufalem v sestavě o víkendu prohráli s Wolves 0:1 a zahučeli do sestupového pásma, na tříbodový zisk čekají v Premier League od 24. října. „Vím, že fanoušci byli za poslední roky zvyklí na lepší výsledky, ale potřebujeme, aby s námi zůstali a pomohli nám," prohlásil skotský trenér. Jenže na taková zvolání je možná už pozdě, trpělivost pomalu dochází i vedení klubu, jež si podle The Telegraph už načrtlo seznam náhradníků. Podívejte se na pět scénářů, které mohou ve West Hamu nastat.

62 let, Španělsko

Nuno Espírito Santo

48 let, Portugalsko

Návrat do Londýna po roce a půl? I taková krizová varianta je ve hře. Nuno Espírito Santo tehdy trénoval Tottenham, kde po úspěšném angažmá u Wolverhamptonu vydržel jen tři měsíce. West Ham by měl zájem o krátkodobou výpomoc, ale je v tom malý háček, Portugalec od loňského léta vede saúdskoarabský klub Al-Ittihad. Navíc na konci ledna jeho svěřence čeká bitva o Superpohár s Al-Nassr FC, jehož dres obléká Cristiano Ronaldo. Nechal by si ujít takový zápas a kývl raději na nabídku z Premier League?