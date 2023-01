Guardiola sepsul hráče i fans: Jsme pohodlní. Takhle nás Arsenal zničí

Za Tottenham v závěru první půle skórovali Dejan Kulusevski a Emerson Royal. Po změně stran zařídil obrat úřadujících mistrů především Rijád Mahrez, jenž dva góly vstřelil a jeden připravil pro Erlinga Haalanda. První branku City dal Julián Álvarez.

„Měli jsme štěstí, ale když bude hrát takhle, budeme ztrácet body. Chyběla mi vášeň, zápal a touha vyhrát od první minuty. To samé fanoušci, kteří byli prvních 45 minut potichu,“ řekl Guardiola v televizním rozhovoru.

„Vlastně bučeli, když jsme prohrávali. Možná je to stejné jako s naším týmem a jsme pohodlní, protože jsme získali čtyři tituly za posledních pět let. Po gólu fanoušci začali reagovat, ale o to mi nejde. Chci zpátky naše domácí příznivce,“ uvedl trenér.

Jeho svěřenci před Tottenhamem v manchesterském derby prohráli s United 1:2 a ve čtvrtfinále Ligového poháru podlehli rovněž venku Southamptonu 0:2. „Jestli náš plamen vyhasl? Rozhodně. Jinak bychom nedostávali takové góly. Soupeřům jsme je darovali. Štěstí, jaké jsme měli proti Tottenhamu, příště mít nebudeme,“ prohlásil Guardiola.

Jeho svěřenci v tabulce anglické ligy stáhli náskok vedoucího Arsenalu na pět bodů, ačkoliv londýnský lídr má utkání k dobru. „Chci Arsenal porazit, ale když budeme hrát takhle, tak nás zničí. Arsenal je rozjetý, skoro dvě dekády nevyhrál Premier League. V City je všechno na pohodu, ale soupeři nečekají,“ prohlásil bývalý kouč Barcelony a Bayernu Mnichov.