Jakub kdo? Řada příznivců Arsenalu, která znalostmi fotbalu dohlédne těsně za kanál La Manche, mohla mít pochybnosti, koho, že si to Mikel Arteta přivádí jako posilu do zadních řad, případně do středu zálohy. Možná byly více zvědaví na jeho milou, tanečnici twerku Claudii Readheaded. Nutno podotknout, že přesun dvaadvacetiletého polského stopera Jakuba Kiwiora budí rozpaky, ale na Slovensku, v Itálii i doma v Polsku vědí, že může jít o další Artetův majstrštyk.

Rodák z města Tychy na jihu Polska zatím kariérou zvláštně proplouvá. Z domova se vyšvihl do Belgie už v šestnácti letech, kdy si ho vyhlédl Anderlecht a chtěl jej vybrousit ve své proslulé akademii. Jenže první zahraniční láska Kiwiorovi nevyšla a po tříletém snažení možná poněkud překvapivě přesídlil do železáren.

Není tím myšleno, že pověsil kopačky na hřebík, nebo že se přemístil do Třince, v dalším posunu si vybral slovenský klub Železiarnie Podbrezová. Nijak významný přestup, po němž ale Kiwior ve své kariéře stoupá.

V Podbrezové získával první ostruhy v seniorském fotbale a taky sestoupil do druhé ligy. To už si ale mladého Poláka všimli v Žilině a Kiwior se brzy stěhoval na Štadión pod Dubňom. Postupně se vypracoval do A-týmu zelenožlutých, kde odehrál jen jednu kompletní sezonu. To stačilo, aby Kiwior zase měnil adresu a hned bez zbytečných vytáček skočil rovnýma nohama do Serie A.

Jako hradbu doprostřed obrany si Kiwiora objednala Spezia, která se úspěšně zachránila v nejvyšší italské soutěži a dál hledala neokoukané tváře. Zde už se začal výrazněji psát i příběh fotbalistovy přítelkyně Claudie Readheaded. Polská blondýnka se snaží prorazit jako choreografka a tanečnice, což by jí teď mohlo jít o něco lépe, když stojí po boku nové posily londýnského Arsenalu. Její doménou je hlavně twerk, díky kterému na sociálních sítích posbírala už desítky tisíc sledujících.

Přítelkyně Jakuba Kiwiora se tak stala možná zajímavější „posilou“ pro mnohé fanoušky Arsenalu než její milý, nicméně podstatné budou jeho výkony na trávníku. Kiwior určitě zaujal i na nedávném MS v Kataru, kde se stal oporou zadních řad národního týmu Polska na cestě do osmifinále na úkor prověřenějšího Jana Bednarka, který nastupuje v Premier League už mnoho let.

Do Spezie za Kiwiora putovalo rovnou 17,5 milionů liber, ke kterým je třeba přičíst i bonusy, které mohou na konto italského klubu přicestovat po splnění dalších podmínek. Arsenal si od 22letého Kiwiora slibuje zkvalitnění obrany levonohým hráčem, který v případě potřeby může nahradit také Thomase Parteyho ve středu pole.

„Je skvělé, že se k nám Jakub připojil. Jde o všestranného obránce s obrovským potenciálem a kvalitou, kterou už prokázal ve Spezii i na mezinárodní úrovni v dresu Polska. Zvýší kvalitu i konkurenci v obraně, což potřebujeme,“ pronesl těsně po Polákově přestupu na Emirates Stadium trenér Mikel Arteta.

Kiwior je druhou lednovou posilou Arsenalu. Několik dní před ním do Londýna dorazil také ofenzivně laděný záložník Leandro Trossard z Brightonu.