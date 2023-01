Šílenství v Chelsea, rozruch kolem Ukrajince. Závidí Klopp i Mourinho

Rivalové mají strach, kádr znovu budí respekt. Jenže zatím pouze na papíře. Chelsea pohltila nákupní horečka, a to ještě mnohem větší než za éry Romana Abramoviče. Nový šéf Todd Boehly jako by otevřel bezedný měšec a rozhazoval z něj americké dolary na všechny strany. Největší balík poslal do Šachtaru, ukrajinský talent Mychajlo Mudryk si vysloužil cenovku až 100 milionů eur (asi 2,4 miliardy korun). José Mourinho i Jürgen Klopp závidí, po ofenzivním esu toužil i Arsenal, údajně však bojoval nečestně. Ale pozor, na hraně pravidel se pohybují i „Blues“.

Z vítání nováčků na Stamford Bridge se stala rutina, londýnský klub za poslední půlrok představil patnáct posil. Výčet jmen je opravdu dlouhý, vyčnívají z něj především Raheem Sterling, Marc Cucurella, Wesley Fofana, Kalidou Koulibaly nebo João Félix. A nově taky Mychajlo Mudryk, který dostal už nespočet nálepek. Jednou z nich je - ukrajinský Neymar.

„Blues“ za armádu posil vysolili kolem 460 milionů eur (přes 11 miliard korun). Velký kus z toho pohltil právě Mudryk, jenž je dosud Boehlyho nejdražší akvizicí v pozici majitele Chelsea.

Dvaadvacetiletý rodák z Krasnohradu patří na pozici křídelního hráče mezi největší talenty, experti ho řadí na třetí místo za hvězdnou dvojici Kylian Mbappé-Vinícius Júnior. „V budoucnu vyhraje Zlatý míč," prohlásil jasně kouč Roberto De Zerbi, jenž Mudryka dřív vedl v Šachtaru.

Velký zájem o nadějného Ukrajince propukl už loni v létě, kdy mohl přestoupit do Bayeru Leverkusen za Patrikem Schickem a Adamem Hložkem. Stál by pouhých 20 milionů eur. Ale všechno se semlelo jinak. Chelsea o pár měsíců později slíbila téměř pětinásobek. A taky ve fotbalovém světě vzbudila pořádný rozruch, možná i závist.

„My musíme hledat jiné možnosti, nemůžeme si jen tak koupit Mudryka za tolik peněz," rýpl si pohotově na tiskové konferenci AS Řím trenér José Mourinho. „Chelsea řeší problémy jinak než my," reagoval v podobném stylu Jürgen Klopp, kouč Liverpoolu.

V obou případech jde ovšem pouze o povzdech. Zato v kancelářích Arsenalu zavládlo spíš zklamání. „Kanonýři“ o Mudryka dost stáli, navenek se zdálo, že brzy vystoupí na Emirates Stadium a zamává tribunám. Omyl. Patnáctého ledna před zápasem s Crystal Palace navlékl dres Chelsea, přehodil přes sebe ukrajinskou vlajku a začal poznávat nový domov. „Udělali, co udělali,“ poznamenal v rozhovoru pro The Athletic výkonný ředitel Šachtaru Sergej Palkin k jednání „Gunners“.

Arsenal oslovil Mudryka o měsíc a půl dřív, než navázal kontakt s vedením ukrajinského klubu. Takový přístup v rámci pravidel FIFA se příliš netoleruje, není prostě správný. Jenže mladíka si Londýňané získali, okamžitě začal sledovat jejich zápasy a byl připravený na nové angažmá. „Proto to vypadalo, že Mudryk má blízko k Arsenalu. Ale jednání jsou jednání,“ líčil Palkin.

V nich nakonec uspěla Chelsea. Navrhla sice stejnou přestupovou částku jako městský rival, ale nabídka se lišila v důležitých detailech. Slíbila rychlejší splátky a snadno dosažitelné bonusy. Boehly a spol. byli zkrátka upřímnější a spravedlivější. Na schůzku si pozvali i hráče a téměř deset hodin podrobně popisovali klubové plány.

„Chelsea momentálně má nějaké problémy, ale to je normální. Je teď v nějakém přechodném období od jednoho vlastníka k druhému a je to pochopitelné. Chtějí toho hodně změnit. Když vám vysvětlí celý příběh a budete se na to dívat v horizontu dalších pěti let, uvědomíte si, že jejich projekt je opravdu seriózní. Věřím, že vybudují jeden z nejlepších klubů na světě,“ překvapil Palkin.

Byl z toho zkrátka paf. A důležité je, že ne sám. Mudryk otočil, místo Arsenalu společně se Šachtarem a agenty ukázal na Chelsea a rozšířil její ofenzivní řady. A to i přes fakt, že bude vydělávat „jen" 95 tisíc liber za týden (asi 2,5 milionu korun). Pro představu, víc má údajně i Callum Hudson-Odoi na hostování v Leverkusenu a Sterlingovi chodí na účet zhruba třikrát tolik.

Pokud ale Mudryk naplní potenciál, nebude jistě dlouho trvat a odměna se mu výrazně zvýší.

Zatím však schytává jen závěry, že ještě nic nedokázal a je přeplacený. Jenže takoví znalci zřejmě velmi brzy změní názor. Kreativní záložník si o víkendu odbyl debut v Premier League proti Liverpoolu (0:0), do hry naskočil až ve druhém poločase a šestatřicet minut mu bohatě stačilo, aby zaujal.

„Jsem si jistý, že se najdou fanoušci Arsenalu, kteří si budou říkat: Jak to, že jsme ho nechali...?!" prohodil někdejší obránce Rio Ferdinand ve studiu BT Sport.

„Byl opravdu dobrý,“ žasl trenér „Blues“ Graham Potter. „Zvedne lidi ze sedadel. Jeho driblink je opravdu skvělý. Jsem šťastný, že pokračuje v kariéře právě u nás.“

Navíc na Stamford Bridge může vydržet až do roku 2031, smlouvu podepsal jistojistě na dlouhých sedm a půl let. A zdaleka není jediný, komu na západě Londýna „hrozí" věčný pobyt. Stoper Wesley Fofana souhlasil s kontraktem na sedm let, další bek Benoît Badiashile na šest a půl a stejně tak i poslední akvizice Noni Madueke z PSV. Důvod? Chelsea se tímto způsobem snaží vypořádat s podmínkami finančního fair play.

Utraceným balíkem peněz dost riskuje, ale…

„Chelsea se rozhodla, že rozloží náklady na hráče tím, že s ním podepíše velmi dlouhé smlouvy,“ vysvětlil v rozhovoru pro Sky Sports finanční fotbalový expert Kieran Maguire. „Způsob, jakým se to řeší pro účely účetnictví, je, že vezmete přestupovou částku a rozdělíte ji na každý rok smlouvy. Třeba Mudryk tak vychází něco málo přes deset milionů liber ročně.“ Ve fotbale dosud dost neobvyklé, a navíc UEFA podle zahraničních médií už chystá protiútok - limit pro výše kontraktů.

Zkrátka zástupci „Blues“ našli kličku, aby mohli vesele utrácet dál. Ale bude to stačit? V ligové tabulce je Chelsea až na desátém místě, Liga mistrů pro příští ročník je tak aktuálně v nedohlednu… Bude potřeba zahájit letní výprodej?

6 nejdražších přestupů za Todda Boehlyho

Mychajlo Mudryk, 22 let

s bonusy až 100 milionů eur (2,4 miliardy korun)

Mychajlo Mudryk během debutu v dresu Chelsea • Foto Reuters

Wesley Fofana, 22 let

80,4 milionu eur (1,9 miliardy korun)

Wesley Fofana v dresu Chelsea • Foto profimedia.cz

Marc Cucurella, 24 let

65,3 milionu eur (1,5 miliardy korun)

Marc Cucurella obléká dres Chelsea • Foto ČTK / AP / Kin Cheung

Raheem Sterling, 28 let

56,2 milionu eur (1,3 miliardy korun)

Raheem Sterling zamířil do Chelsea loni v létě • Foto Reuters

Benoît Badiashile, 21 let

38 milionů eur (912 milionů korun)

Benoît Badiashile posílil defenzivu Chelsea • Foto Reuters

Kalidou Koulibaly, 31 let

38 milionů eur (912 milionů korun)