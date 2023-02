Vaclík v sestupovém bahně. Tým je naštvaný, vede, ale neumí vyhrát

Tomáš Vaclík přestoupil do druholigového Huddersfieldu • Huddersfield Town

Ve Spartě, Basileji, Seville i Olympiakosu sbíral trofeje, to ho teď určitě nečeká. Brankář Tomáš Vaclík musí mít po začátku angažmá v Huddersfieldu jasno: bitva o udržení v druhé anglické lize bude mimořádně těžká. V prvních dvou startech inkasoval tři góly a nedočkal se výhry. Fotbalové jo-jo se pro tým, který se ocitl minulou sezonu jeden zápas od postupu do Premier League, vychyluje na opačnou stranu. Příležitostí, jak to napravit, ubývá…