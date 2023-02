Dyche v Evertonu: Důraz na fyzičku a klubismus. Čeká ho liverpoolské derby

Doba temna. Charakteristický přídomek pro poslední měsíce v současnosti méně známého liverpoolského klubu. Toffees, jak zní přezdívka celku z Goodison Parku, paběrkují. Už se ani před sezonou nehovoří o smělých útocích na pohárovou Evropu. Proč? Protože by to byla myšlenka hodna výsměchu. Everton balancuje nad propastí vlastní identity už několik let. Nyní je však ve hře mnohem víc. Pomoci má ryšavý zachránce na lavičce Sean Dyche.

Od roku 2013, kdy David Moyes odešel trénovat jako pan úspěšný Manchester United, se tvář Evertonu hledá složitě. Vysoké platy spadly, hvězdné jmenovky v sestavě v čele s Jordanem Pickfordem by potřebovaly přeleštit. Vedení se uskromňuje, vědomé si průšvihu, který se možná blíží.

V Evropě se modrobílí od řeky Mersey ukázali naposledy v sezoně 2017/18. Lyon a Atalanta byly nad jejich síly už v základní skupině Evropské ligy. A dnes? Klub se vůbec obává o holé přežití v Premier League. Přitom se na lavičce po Moyesovi střídala taková esa jako Ronald Koeman, Sam Allardyce, Carlo Ancelotti či Rafa Benítez. Renomovaní manažeři s tučnou gáží ale nepomohli klub stabilizovat.

Vedení tak v lednu 2022 vsadilo na Franka Lamparda. Někdejší populární záložník se neuhnízdil coby kouč v Derby ani v Chelsea, Everton tak doufal, že se stane zázrak, jenže Lampardovi během téměř jednoletého působení přibylo mnoho vrásek a bárku opouštěl ve chvíli, kdy klub z hrabství Merseyside okupuje sestupové pozice. Lampardovi to zkrátka u lavičky v polobotkách nejde tolik jako v kopačkách ve středu pole. A tak se zase po roce hledala nová tvář. Od roku 2013 už desátá.

Kdo místo ikony Chelsea? Ve hře byla zajímavá jména jako slavný odchovanec Wayne Rooney, nezkušený Davide Ancelotti, který dělal asistenta svému otci Carlovi už i v Evertonu. Další v zástupu čekali Marcelo Bielsa a pak také Sean Dyche. Vyhrál posledně jmenovaný.

Dlouho se jevil jako favorit Argentinec. Znamenitý stratég neortodoxními postupy povznesl třeba Leeds, jenže jeho požadavky se zdály být neakceptovatelné. Podle mnohých anglických periodik Bielsa přišel s vizí, aby až do léta vedl primárně tým do 21 let a zároveň by zanalyzoval, zda je vůbec první tým schopen zvládat jeho náročné metody.

Tím Bielsa v podstatě dal najevo, že pro Everton není okamžitým řešením, i když si jej na pozici manažera vysnil majitel Farhad Moširi. Jenže lepším hnacím motorem je strach ze sestupu než koncepční práce. Proto přišel Sean Dyche a 50 % nesnadné momentální mise už splnil. Porazil Arsenal, teď na něj čeká největší rival Liverpool.

Celou dekádu Dyche držel nad vodou provinční Burnley, se kterým sice je podepsán pod dvěma sestupy, ale pro klub udělal mnohem víc dobrého. Vždyť tým dostal i do evropských pohárů. Byl hrdým symbolem jednoho z nejskromnějších klubů Premier League posledních let. Nyní jej čeká podobná štace s mnohem ambicióznějším zaměstnavatelem.

A začal famózně. Hned ve svém prvním zápase na lavičce Toffees porazil vedoucí Arsenal 1:0 a připsal si tak tři extra důležité body. „Chtěl jsem zaujetí, vášeň, fyzický fotbal a oddanost dresu, který hráči nosí. To tam všechno bylo, proto jsme vyhráli,“ nechal se nový stratég slyšet po zápase, ale zároveň výhru nepřeceňoval. „Potřebujeme základ, od kterého se odrazíme. Byl to pro mě důležitý výkon. Je vidět, že hráči přijali to, co se do nich snažíme dostat,“ dodal se zápalem sobě vlastním.

Právě zarputilost a okamžité převzetí zodpovědnosti teď Everton potřeboval, ne analytickou přípravu a hrabání se v juniorských týmech jako klubový lovec talentů, co navrhoval Bielsa. To je důvod, proč přišel Dyche. To je důvod, proč do války o Liverpool v pondělí povede Everton muž s jasnou vizí. Dyche má údajně o hnací motor navíc. Pokud se mu podaří klub zachránit, na konto mu přibude odměna 3,5 milionu liber.