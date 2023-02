Greenwood je volný, ne nevinný. Ve hře 4 scénáře. Zaslouží si druhou šanci?

Je to víc než rok, kdy Masona Greenwooda polkl stín zatracení. V lednu 2022 šlápl vedle, překročil hranici zákona. Fyzicky napadl přítelkyni, byl zatčen a obviněn. Mimo jiné i z pokusu o znásilnění. Osud 21letého mladíka vzal za své. Amen. Jenže... Nyní? Osvobozen, zbaven všech žalob a na tahu je instituce zvaná Manchester United. V kancelářích na Old Trafford se potí i v jižnější oblasti, což skryli za interní vyšetřování. Ve hře jsou čtyři varianty, jak dál. Podstatné ale je: Zaslouží si druhou šanci?

Nečekalo se to, zpráva policie Manchesteru minulý čtvrtek zaskočila snad všechny: „Trestní řízení proti 21letému muži v souvislosti s vyšetřováním zahájeným v lednu 2022 bylo dnes (2. února 2023) zastaveno.“

Masona Greenwooda loni v říjnu obvinili z pokusu o znásilnění, napadení, při kterém došlo ke skutečnému ublížení na zdraví, kontrolního a nátlakového chování. Všechny tři body se týkaly jeho bývalé přítelkyně. Incident se odehrál v lednu, vyšetřování se táhlo, ale důkazy (fotky i hlasový záznam) přitom hovořily jasně.

Vše směřovalo k odsouzení a tvrdému trestu. Jenže nastal zlom. Zásadní obrat v koloběhu případu, jenž rodáka z Bradfordu osvobodil. To ale neznamená, že je nevinný...

„Došlo ke stažení klíčových svědků. Navíc se objevil nový důkazní materiál,“ líčil pro The Athletic mluvčí policie, „což znamenalo, že již nebyla reálná šance na odsouzení. Za těchto okolností jsme povinni případ zastavit.“

Můžeme jen spekulovat, co přesně se stalo. Proč najednou zásadní lidé stáhli svědectví a co se objevilo po více než půl roce vyšetřování... Faktem je, že Mason Greenwood byl zbaven všech obvinění.

„Ulevilo se mi, že záležitost je nyní u konce. Rád bych poděkoval rodině, blízkým i přátelům za podporu. V téhle chvíli nebudou další komentáře,“ prohlásil stroze. Příhodně, v tomhle duchu se totiž celá kauza vedla.

O pár hodin později reagovali i Red Devils: „Manchester United bere na vědomí rozhodnutí policie, že všechna obvinění proti Masonu Greenwoodovi byla stažena. Klub nyní provede vlastní vyšetřování, než určí další kroky. Dokud tento proces nebude dokončen, nebudeme se dále vyjadřovat.“

United byli po celou dobu průběžně informování, mají dokonalý přehled o tom, co se stalo. Nyní musí porozumět okolnostem, za kterých byla obvinění stažena.

Pak přijde na řadu důležitější krok. Zásadní. Jak naložit s Greenwoodem, který zůstává klubem stále suspendovaný a nesmí ani do tréninkového centra? Nastoupí ještě někdy za Manchester United?

V téhle chvíli těžko říct. Zaprvé bude záležet, co vzejde z interního vyšetřování. Zadruhé – to podstatnější – klub musí zvážit, zda potenciální poškození pověsti zařazením Greenwooda zpět do akce, nebude fatální. Případně, jak velké by bylo a zda se vyplatí?

21letý útočník či křídelník je totiž stále velkým fotbalovým talentem. Za první tým Manchesteru odehrál 129 zápasů, vstřelil 35 gólů a přidal 12 asistencí. O jeho umu není pochyb. Sice byl rok bez fotbalu, ale to není nic nepřekonatelného. I škaredé zranění hráče vyřadí na podobnou dobu.

Ale... Stojí to za to? Zaslouží si Greenwood druhou šanci? Zaslouží si, aby mu Manchester podal pomocnou ruku a vrátil někdejší život? Zaslouží si to, za to, co provedl? Jak už bylo řečeno: To, že žaloba byla stažena, neznamená, že je nevinný...

Na tyhle otázky si musí Manchester United odpovědět, pak se teprve dočkáme výsledku interního vyšetřování, za kterým se skrývá i to, jak se k celé kauze postavit.

Podle zdrojů blízkých klubu se v Divadle snů vytvořil rozkol ohledně toho, jak postupovat dál. Ne všichni jsou za jedno v tom, že by měl být Greenwood zpět v týmu. A nejasný je i postoj (spolu)hráčů.

Ve hře jsou čtyři reálné scénáře, které mohou nastat: