Agent 006: Gakpo snil o United, ale Liverpool ho zlomil. Teď může litovat

Měl vizi. Krásnou, opojnou. Obléknout dres s ďáblem na hrudi a rozehrát gólové představení v Divadle snů. Jenže Cody Gakpo byl netrpělivý. Cítil, že nizozemskou ligu přerostl a potřebuje vykročit do světa. Teď hned. „Toužil po Manchesteru United, opravdu moc,“ líčil Ruud van Nistelrooy, kouč PSV, „radil jsem mu, aby počkal do léta…“ Marně. 23letý křídelník či útočník kývl Liverpoolu.

A nyní dost možná lituje. 0 gólů, 0 asistencí, 6 zápasů. Agent 006. Přezdívka, která se v Anglii rychle ujala. Cody Gakpo zažívá v Liverpoolu krušný start. Mohl by být horší? No, popravdě ani moc ne…

Na Anfieldu panuje ponurá atmosféra. Jindy usměvavý Jürgen Klopp se mračí, prohry se kupí a kritika se valí. Boj o titul je passé. Stejně jako Ligový pohár a FA Cup, v obou soutěžích mají Reds v aktuální sezoně hotovo. Zbývá Liga mistrů. A tam skromná překážka - Real Madrid.

„Zatím to vypadá,“ pravil Ronald Koeman, „že nezvolil valně. Šel do týmu, jenž si nevede vůbec dobře,“ dodal trenér nizozemské reprezentace.

Z dosavadních výkonů odchovance PSV nemá moc radost. „Má to těžké,“ podotkl 59letý stratég. „Přišel nedávno, očekávání jsou vysoká. Jenže když neskórujete, schytáte to. Navíc v Premier League.“

Kdyby víc naslouchal, říká si patrně Ruud van Nistelrooy, jenž trénuje PSV a na Gakpově kariéře má velký podíl. O nizozemský talent pečoval už v mládeži, staral se o něj jako o tulipán. Postupně jej zaléval a sledoval, jak roste.

Věděl, že nastane den, kdy se jejich cesty rozejdou. „Snil o přestupu do Manchesteru United,“ prozradil Van Nistelrooy. „Od května byl v kontaktu s Erikem ten Hagem. Taky jsem chtěl, aby šel na Old Trafford. Ne proto, že jsem tam hrál, ale pro mladé hráče je to lepší místo než Liverpool.“

Jenže Red Devils v zimě s nabídkou nepřišli. I když chtěli, nemohli. Majitelé (rodina Glazerů) zatrhli jakékoli lednové investice. „Radil jsem Codymu, aby počkal do léta,“ poznamenal bývalý obávaný kanonýr.

Gakpo ale nechtěl setrvat. „Nechal se zlomit,“ zmínil Van Nistelrooy. „Přemluvil jej Virgil van Dijk…“ Stoper Liverpool zlákal reprezentačního parťáka na Anfield, kde v aktuálním ročníku skřípou každé dveře.

Slavný klub se po plodných letech brodí v krizi a Cody poznává, jaké to je, když po hřišti chodíte osamoceni…

S novými parťáky si příliš nerozumí, souhra neklape a on marně hledá tlačítko gólové sirény. Klopp jej primárně nasazuje na hrotu, kde sice může hrát, leč se tam necítí zrovna komfortně.

Mnohem raději to má u levé lajny. Převzít si míč, navézt si ho na střed a bum. „Sakra, vždyť spíš ohrožuje lidi na tribuně,“ komentují jeho počínání experti na britských ostrovech.

Za Liverpool odehrál 497 minut, vyslal 13 střel a fanoušci rivalů postupně zvyšují jeho hodnost. Aktuálně je agentem 006. Dotáhne to v pondělním derby s Evertonem na Jamese Bonda?