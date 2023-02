West Ham v propasti: Moyes se podívá hráčům do očí, Čechům (zatím) věří

Byla to zase holomajzna, která nemohla vést k ničemu dobrému. Jediná střela mezi tyče zaměstnala Frasera Forstera, náhradníka za zraněného Huga Llorise. To je prostě proklatě málo. Paradoxně se „kladiváři" o něco zvedli ve druhé půli, kdy se po dvou přesných trefách Tottenhamu kladivo znovu zadrhlo.

Mnozí plísní Moyese za příliš konzervativní přístup bez větších změn a nedostatek odvahy. Má ale kde brát? Vedení mu v zimě jako hotového hráče přivedlo jen Dannyho Ingse z Aston Villy. Jedná se sice o prověřeného útočníka, ale Moyes od něj zoufale potřebuje góly, které nepřicházejí. Ings po příchodu z birminghamského celku spíše leští lavičku.

Kdy jindy by měl Moyes prokázat trochu větší odvahu, když ne teď ještě v době, kdy se s případným dalším dílčím krachem dá něco udělat? Proti Tottenhamu navíc nemohli hrát Maxwel Cornet, Kurt Zouma a Lucas Paquetá, v podstatě nebyl připraven na plnohodnotnou zátěž ani Gianluca Scamacca.

I kdyby ale chyběly všechny opory světa, vždy můžete ukázat bojovnost, která možná poněkud chyběla. „Není to o manažerovi, ale o hráčích. Nechcete mít v životopise napsáno, že jste sestoupili. Samozřejmě je to i o taktice, ale nejprve si musíte vyhrnout rukávy a dělat správně základní věci,“ nechal se slyšet bývalý útočník Jimmy Floyd Hasselbaink, který v minulosti sám z Premier League sestoupil s Charltonem a dodal: „Jednalo se o derby, ale já neviděl dostatečný zápal, aby hosté zápas chtěli urvat. To je to, co mi chybělo.“

Pro český fotbal je určitě dobře, že Moyes nadále věří české dvojici Tomáš Souček a Vladimír Coufal, jenže skotský lodivod skutečně nemá příliš na výběr. Fakt je, že od příchodu do Anglie Souček spíše uvadá. Jeho produktivita z pozice defenzivního záložníka týmu schází, což by mu vzhledem k pozici, na které hrává, asi nikdo nevyčítal, kdyby si laťku v prvním roce a půl v Londýně nenastavil až příliš vysoko.

V defenzivní činnosti to přitom taky není to pravé ořechové, Souček určitě nemá pověst závory, která by spolu s Declanem Ricem středem pole soupeře nepouštěla vstříc Lukaszi Fabianskému. Ba právě naopak. A ani nedotknutelný kapitán Rice v tomto ohledu není bezchybný.

Vladimír Coufal se po přestupu ze Slavie stal oblíbencem fanoušků kvůli své bojovnosti a snad nekonečné kapacitě plic. Srdce rváče mu nikdo upřít nemůže, ale v defenzivní činnosti se Coufal nevyhne chybám a směrem dopředu už to také bývalo lepší. V první sezoně nasbíral sedm asistencí, což je pro beka vynikající číslo, ve druhém ročníku skončil na uspokojivých čtyřech. A teď? Nula jako trám. Ale opět je potřeba dodat, že je to zapříčiněno špatným ofenzivním pojetím celého týmu.

West Ham se po výhrách Evertonu a Bournemouthu propadl na osmnáctou příčku, která by nyní znamenala nekompromisní pád do druhé ligy. Teď na Hammers čeká existenční duel. Přijede totiž Nottingham Forrest. Nováček má sice o pět bodů více než Moyesova družina, ale tohle je zápas, kde se body zkrátka čekat musejí.

A co na to sám Moyes? „Vím, že se budu v týdnu dívat hráčům do očí. Dokážu si představit, jakou barvu budou mít moje oči. Hráči byli vyzváni k bojovnosti, tak uvidíme, kdo z nich bude k boji připraven.“