V Harryho hlavě: zůstat, či odejít do Manchesteru? Smysl dává i Bayern

Svírá ho. Dusí. Nedá spát. Touha. Ta ukrutná a neutišitelná touha po trofejích. V hlavní roli Harry Kane. Kultovní postava, jež bourá rekordy, posouvá hranice a donkichotsky míří za nedosažitelným: s kohoutem na hrudi získat titul, pohár, medaili… Prostě něco! Pardon, jednu cenu vlastně má. V létě 2019 s Tottenhamem ovládl Audi Cup, předsezonní turnaj pořádaný Bayernem Mnichov. V červenci oslaví 30 let a opět se dostaví dilema. Co dál? Zůstat, nebo… odejít (to před fanoušky Spurs nezmiňujte ani šeptem)?