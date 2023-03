Linekerův vyhazov? Bouře! Experti nešli do studia, hráči odmítli mluvit

Linekera rozlítilo prohlášení britské ministryně vnitra Suelly Bravermanové, ve kterém obhajovala zákon kritizovaný nejen labouristickou opozicí. Vláda by podle něj musela vyhostit ze země každého, kdo do ní vstoupí nelegální cestou. Takový člověk také nebude mít možnost v Británii žádat o azyl. „Náš systém je přehlcený, jen za hotely pro uprchlíky platíme téměř sedm milionů liber denně,“ tvrdila politička.

„Bože, to je víc než odporné,“ napsal nejdřív Lineker. Rozbušku ale přinesl až další vzkaz, ve kterém tvrdil, že ministryně používá jazyk „podobný tomu z 30. let v Německu.“ Po odkazu na nacistický režim přišla rychlá reakce ze strany BBC, pro kterou více než 20 let moderuje velice populární pořad Match Of The Day nabízející souhrn fotbalového dění o víkendu v Anglii.

Když se nyní dvaašedesátiletý komentátor za své vyjádření ze 7. března odmítl omluvit, vedení veřejnoprávní televize oznámilo, že ho z vysílání stahuje, dokud si nevyjasní pozice ohledně používání sociálních sítí.

Jenže za odstaveného moderátora se postavili jiní a fotbalové zpravodajství bylo prakticky paralyzováno. „Těžší hodiny jsem za třicet let v médiích nezažil,“ okomentoval situaci Andrew Clement, šéf fotbalového vysílání BBC.

Stanice musela na poslední chvíli měnit program, neboť pravidelného vysílání se ze solidarity s Linekerem odmítli účastnit další experti a další fotbalové legendy jako Alan Shearer či Ian Wright a moderátoři.

Sportovní servis byl opravdu skromný, chyběly komentáře i analýzy, pravidelná stopáž pořadu vysílaného od roku 1964 musela být zkrácena z 90 na necelých 20 minut.

Zpráva o Linekerově možném odchodu rezonovala i u běžné veřejnosti a petici za jeho návrat na obrazovky během několika hodin podepsalo přes 200 tisíc lidí. A soudržnost s ním držely i týmy nejvyšší soutěže, jejichž hráči se odmítali účastnit pozápasových rozhovorů. Pokračující cesta Arsenalu za titulem, nevyrovnané výsledky Liverpoolu? Ne, britská média více než probíhající zápasy zajímala tato kauza.

V BBC nakonec došlo k obratu. Obě strany dospěly k dohodě a Gary Lineker se do pořadu již tuto sobotu vrátí. „Šlo o obtížné období pro naše zaměstnance, redaktory a hlavně pro diváky. Víme o šedivých zónách v pravidlech pro používání sociálních sítí v BBC a chceme vše napravit a vrátit zpátky naše sportovní vysílání,“ prohlásil ředitel BBC Tim Davie. Právě veřejnoprávní instituce je nyní považována za největšího poraženého celé kauzy.

A Lineker? Toho těší, že se vrací k původní práci, ale může si současně dál stát za svými názory. „Jakkoliv byly poslední dny těžké, prostě se to nedá srovnávat s tím, když musíte uprchnout z domova před pronásledováním nebo válkou a hledat útočiště v daleké zemi. Je potěšující vidět pochopení vůči situaci těchto lidí od tolika z vás,“ reagoval. Nyní už bez jakéhokoliv postihu.