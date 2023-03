Rekordy, na které je i Haaland krátký, zatím. Koho ale může ještě překonat?

Video se připravuje ... Je-li na světě někdo, kdo se může přiblížit gólové aritmetice Messiho s Ronaldem, rozumem obtížně pochopitelné, a přesto reálné, jsou to mladí lvi Haaland a Mbappé. I jejich čísla působí iracionálně a mimo logiku, ale jsou mezníky, budící dojem nadčasovosti. Například tato střelecká maxima… Erlingu, vidíš? Výzva pro tebe.

Erling Haaland 28 gólů / 2022-23 (sezona)* Jak se prosadí? Nebude to na něj moc? Přesun do Premier League není jen tak. No, víte... Tohle pro Erlinga Haalanda neplatí. Hned v první sezoně v Anglii trhá rekordy, bourá nemožné a posouvá hranice. Jak? Zní obvykle otázka, na kterou neexistuje jednoznačná odpověď. V prvních 26 ligových duelech za Manchester City nasoukal 28 branek a to se ještě mluví o tom, že s Norem je parta Pepa Guardioly slabší. Kolik gólů přidá ve zbylých 11 kolech? A koho ještě vymaže z knihy rekordů? *Stále rozehraná sezona

Jimmy Greaves 41 / 1960-61 Stroj na góly, v kariéře jich nasázel přes 500. Nejhlubší stopu zanechal v Chelsea, kde se fotbalově vyučil (123 tref), a v Tottenhamu, kam přestoupil po intermezzu v AC Miláně a kde vyzrál v kanonýra, který nikdy neupadne v zapomnění (268 gólů). V sezoně 1960-61 mu bylo 20 let, přesto byl kapitánem Chelsea. Dal tři hattricky, dvakrát se trefil čtyřikrát a jednou pětkrát. Stal se nejmladším hráčem, který dosáhl 100 ligových branek.

Robert Lewandowski 41 / 2020-21 Když o něm brankáři mluvili, užívali slova jako „netvor“ a „monstrum“. Trenéři o jeho bilanci říkali, že je „děsivá“ a „stěží uvěřitelná“. Polský úkaz, pro soupeře chodící paranormální jev z Varšavy, smazal bundesligový rekord, který platil 50 let, a místo Gerd Müller napsal do kronik Lewangoalski. Co víc, stačilo mu k tomu 29 zápasů! Zazářil pěti hattricky a od prosince skóroval v 19 z 20 utkání. Nebýt zranění, dýchal by za límec Messimu. Robert Lewandowski roztrhal bundesligový rekord • Foto Profimedia.cz

Salif Keita 42 / 1970-71 Co se to ve Francii tenkrát dělo? Jako by nestačil Skoblarův rekord (44 tref), kostým superhrdiny navlékl i Keita, rodák z Mali, který během pěti let v Saint-Étienne snesl na hromadu 127 branek a třikrát slavil titul (1967–70). V sezoně 1970-71 mířil přesně 42krát, což byla víc než polovina z celkových 80 tref mužstva, a byl zvolen Africkým fotbalistou roku. Salif Keita (vlevo) na společně fotce s Josipem Skoblarem • Foto Profimedia.cz

Lionel Messi 43 / 2014-15 Sezona sladší než nutella. Barca vyhrála La Ligu, Copa del Rey i Champions League. Luis Enrique, tehdy první rok ve funkci, nemohl být šťastnější. A kapitán Xavi si královsky vychutnal rozlučku, kterou mu snad za odměnu vymyslel fotbalový pánbůh. Byl to i počátek tria MSN a není náhoda, že Messi vykouzlil 27 asistencí; z jeho tvůrčí geniality těžili Neymar i Suárez. Leo zažil 13 zápasů, v nichž neskóroval, ale když se trefil, bylo to zhusta víckrát než jednou (pět hattricků, osm dvougólových duelů). Potřetí a naposledy překonal hranici 40 ligových branek. Zastavit Lionela Messiho? Opravdu nelehká mise... • Foto profimedia.cz

Josip Skoblar 44 / 1970-71 Uběhlo 50 let, ale Skoblar, pro dnešní generaci neznámý, drží rekord v počtu gólů v jedné sezoně francouzské ligy, s čímž nehnuli Platini, Papin, Ibra, Cavani ani Mbappé. Chorvatský bomber, tehdy reprezentující Jugoslávii, nastupoval jako útočník i křídlo, byl smrtící oběma nohama a hrozivý ve vzduchu. Králem střelců Ligue 1 byl třikrát v řadě (1971–74), dvakrát dobyl s Marseille titul a v časech, jimž vládli Cruyff, Best, Eusébio či Müller, získal Zlatou kopačku pro nejlepšího střelce Evropy (1971). Fanoušci mu říkali Orel z Dalmácie nebo Monsieur Goal. Věděli proč. Chorvatský bomber Josip Skoblar na tréninku • Foto Profimedia.cz

Lionel Messi 46 / 2012-13 Guardiola, šéf a tvůrce týmu, dost možná nejskvostnějšího v historii, předal po čtyřech letech a 14 trofejích štafetu Titu Vilanovovi a Messi by překonal veškeré rekordy (tj. svoje vlastní z minulé sezony), kdyby ho nepřibrzdilo zranění; nastoupil do 32 z 38 zápasů, od začátku startoval 28krát. Byť zaznamenal jediný hattrick a jeden „poker“ (čtyři góly), zvýšil svou bilanci tím, že od listopadu do března skóroval v 19 utkáních v řadě (30 tref), dokud ho nevyřadily potíže se svalem. V součtu s minulou sezonou nasbíral 133 gólů a 45 asistencí. Neskutečné. Až na to, že se to stalo. Kolik gólů by dal Lionel Messi, kdyby proměnil všechny šance? • Foto Profimedia.cz

Cristiano Ronaldo 48 / 2014-15 V 11 z 38 zápasů neskóroval (29 procent) a v mnoha dalších se trefil „jen“ jednou, ale účet navýšil sedmi hattricky. V květnu 2015, na samém konci sezony, jež legii Carla Ancelottiho moc radosti nepřinesla (2. místo v La Lize, osmifinále Copa del Rey, semifinále LM), Ronaldo impozantním způsobem nastřílel tři hattricky ve třech ligových utkáních v řadě. A pozor, předtím odrovnal Granadu pěti direkty (9:1). Připsal si taky 17 asistencí a vyčníval jako hora z roviny (Benzema se trefil 15krát, Bale 14krát). A Messi? Ten skončil druhý s 43 zásahy. Třetí byl Neymar (22). Cristiano Ronaldo nasázel v kariéře mraky branek • Foto Profimedia.cz