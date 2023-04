Chelsea překvapila: vrací se ikony, tým povede Lampard. V Londýně i Španěl

Výpomoc od legend. Frank Lampard se podle anglických médií pravděpodobně stane (staro)novým trenérem Chelsea, která o víkendu vyhodila po sedmi měsících neúspěšného Grahama Pottera. Velkolepý návrat, ale zároveň jen dočasné řešení. Lampard má pouze dokončit tuto sezonu, asistovat mu mohou bývalí parťáci John Terry a Ashley Cole. A co pak? Šéfové klubu si berou dostatek času, aby se po nedávném přešlapu rozhodli správně. Výrazný zájem má Luis Enrique, který už byl v Londýně.

V Chelsea má nedokončenou práci. Tedy aspoň jako trenér. V létě 2019 dorazil na Stamford Bridge po úspěšném angažmá v druholigovém Derby, kvůli trestu od FIFA nemohl počítat s žádnou posilou. Proto dal šanci mladíkům a odchovancům. Sklidil úspěch u fanoušků i na hřišti.

Čtvrté místo, postup do Ligy mistrů a finále anglického poháru.

Ale Lampard vydržel u A týmu „jen“ rok a půl, v lednu 2021 dostal padáka. Bolestivý rozchod. Blues tehdy byli v lize devátí, na čtvrtou příčku ztráceli pět bodů. Teď jsou na tom mnohem hůř. A z bryndy je má dostat znovu klubová legenda, která z čestné lóže sledovala v úterý na Stamford Bridge bezbrankovou remízu s Liverpoolem.

Plán je následující: ve čtvrtek podepíše krátkodobou smlouvu do léta, pokusí se napravit zpackanou sezonu a zahraje si o zázrak v Lize mistrů, kde Chelsea ve čtvrtfinále narazí na Real Madrid.

A dál se uvidí…

S variantou, že by Lampard v klubu pokračoval i po letní pauze, se moc nepočítá. Do anglické ligy se vrací poprvé od letošního ledna, kdy kvůli špatným výsledkům dostal vyhazov od Evertonu. V Chelsea mu zřejmě s náročnou misí pomohou i bývalí spoluhráči Ashley Cole a John Terry, kteří by se se stali jeho asistenty.

Pro šéfa Todda Boehlyho ovšem práce pokračuje, nemá hotovo. Náhradu za Pottera hledá dál. Oslovit může až sedm kandidátů. V Londýně už se sešel s Luisem Enriquem, jenž po mistrovství světa v Kataru skončil u španělské reprezentace. Bývalý trenér Barcelony zástupcům klubu údajně důkladně odprezentoval svou vizi, na ničem se však zatím nedohodli.

Hlavním kandidátem na post trenéra Chelsea totiž zůstává Julian Nagelsmann. Jednání už rovněž odstartovala a podle zpráv Sky Sports jsou pozitivní. Teprve 35letý Němec by rád po angažmá v Lipsku a Bayernu obstál i v Premier League.

Jenže nic jistého není. Tohle bude vyčerpávající proces…