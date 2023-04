Součkův parťák zaujal. Sluchátka jako trend? Kdepak, jde o podporu dětí

Domácí zápas s Liverpoolem bude dalším, na který v „kladivářské“ části Londýna zapomenou snadno. West Ham padl, navíc hosté měli jasnou převahu. Když oba celky teprve k zápasu nastupovaly, záložník domácích Jarrod Bowen měl na hlavě nezvyklou parádu. Vzal si sluchátka, aby podpořil chlapce, jenž takovou ochranu sluchu používá ze zdravotních důvodů. V Anglii se Bowen dočkal uznání, naopak se mnozí začali trefovat do chování hvězd Arsenalu.

Šestadvacetiletý Angličan je letos jedním z tahounů nepříliš vydařeného ročníku z pohledu Hammers a teď navíc ukázal velkou dávku empatie.

Že hráči přivádějí na trávník děti před zápasem, to už je roky zažitý zvyk. Jarrod Bowen „vyfasoval“ chlapce, který si chrání uši před nadstandardním hlukem sluchátky. Aby v tom nebyl sám, vzal si šikovný záložník sluchátka také a vyjádřil tak svému malému parťákovi svou účast.

Podobná gesta jsou v poslední době v Premier League častější. Před měsícem se takto prezentoval například americký obránce Fulhamu Tim Ream a na začátku sezony i útočník Danny Ings. Ten dnes sice shodou okolností hraje také za West Ham, ale sluchátka si nasadil před utkáním ještě v dresu Aston Villy, aby podpořil chlapce s lehčí formou autismu, který nosí sluchátka, protože se bojí hlasitých zvuků.

Společným jmenovatelem těchto případů je to, že se děti bály posměšků, když vyjdou na trávník se sluchátky. Bowenovo gesto, kterým následoval své kolegy, vzbudilo na sociálních sítích vlnu pozitivních reakcí. „Bowen je třída. Zařaďte to pravidelně do Premier League, aby se děti cítily lépe,“ zněl jeden z příspěvků na Twitteru.

Zároveň se objevila kritika chování hvězd Arsenalu, když malá fanynka čekala na podpisy svých oblíbenců před kabinou. Všichni se sice zastavili, aby dres podepsali, včetně oblíbence dívenky Martina Ödegaarda, ale v Anglii se zdál nezájem hráčů projevem ignorace, byť otec děvčete stál za hráči. „Moje dcera si ten den neskutečně užila. Na setkání s hráči bylo jen malé okénko. Když ji pak vedl za ruku na hřiště právě Martin Ödegaard, bylo to pro ni speciální.“ Obrázek si můžete udělat sami.