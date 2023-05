Čas zmatků v Chelsea: šílenství s hráči má metodu, ale... Kdo ho uřídí?

Smrt, daně a odvolání trenéra Chelsea. Některé věci jsou v životě nevyhnutelné, a třebaže si mnozí mysleli, že na Stamford Bridge možná nastal nový úsvit, takový, který směřuje k dlouhodobému projektu, jenž by Blues dostal zpět na vrchol anglického fotbalu, byl to jen klam a falešná představa. Půlnoc trvá. Do svítání daleko.

Chelsea má třetího šéfa v sezoně. Graham Potter, první kouč od roku 2004, jehož nejmenoval Roman Abramovič, vydržel ve funkci sedm měsíců a loučil se s nuznými sedmi výhrami z 22 ligových utkání a průměrem 1,27 bodu na zápas, což je nejnižší hodnota ze všech šoférů, kteří kroutili volantem Blues.

Znamená to, že konsorcium Todda Boehlyho dokázalo něco, co předchozí majitel nikdy neprovedl – propustit dva trenéry během jednoho ročníku. Pokud byl oligarcha Abramovič považován za bezohledného, co z Boehlyho dělá tahle trudná bilance?

V září 2022 se vedení ocitlo na rozcestí. Výkony prudce kolísaly, v hledišti narůstala frustrace a nové posily, nakoupené za vysokou cenu během zběsilého léta, se potýkaly s problémy. Thomas Tuchel se choval nevyzpytatelně a dostal přezdívku Psycho.

Po porážkách s Leedsem (0:3), Southamptonem (1:2) a Dinamem Záhřeb (0:1) už nikdo neřešil, že Tuchel na jaře 2021 přemohl Real Madrid i Man City a dobyl s podceňovaným týmem Champions League. Představenstvo se během 12 hodin shodlo, že k záchraně sezony je třeba změn.

Ale když propustíte kouče světové úrovně (bez ohledu na zdůvodnění), musíte správně zvolit, kdo ho nahradí. Chelsea vynaložila nevídaných 21,5 milionu liber, aby z Brightonu ulovila Grahama Pottera, jemuž nabídla pětiletou smlouvu a 12 milionů liber ročně, což ho zašněrovalo do zlaté kazajky jednoho z nejlépe placených trenérů světa.

Nejvyšší štáb chtěl dát 47letému Angličanovi šanci, protože obdivoval, jak se vypracoval –