ONLINE: Souček v základu proti United. Arsenal dobyl Newcastle 2:0

Skóre zápasu druhého se třetím otevřel po třinácti minutách ve formě hrající Ödegaard, který v minulém kole rozhodl dvěma góly o výhře Arsenalu nad Chelsea. Norský záložník se prosadil krásnou přízemní střelou z velké dálky.

V úvodu druhého poločasu se mohl Newcastle vrátit do zápasu, Isak však hlavou mířil pouze do tyče. O dvě minuty později zvonila branková konstrukce i na druhém konci hřiště, když se Martinelli trefil do břevna. Zvýšit na 2:0 se podařilo hostům v 70. minutě, kdy si zpětnou přihrávku Martinelliho srazil do vlastní sítě Schär. Newcastle může přijít o třetí příčku, pokud večer Manchester United zvítězí na hřišti West Hamu.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 27. Benrahma Hosté: Sestavy Domácí: Fabiański – Kehrer, Ogbonna, Akird, Cresswell – Souček, Rice – Bowen, Paquetá, Benrahma – Antonio. Hosté: de Gea – Wan-Bissaka, Lindelöf, Shaw, Malacia – Eriksen, Casemiro, Fernandes – Antony, Weghorst (57. Martial), Rashford. Náhradníci Domácí: Aréola, Anang, Johnson, Emerson, Fornals, Lanzini, Downes, Cornet, Ings Hosté: Butland, Maguire, Dalot, Williams, Sabitzer, Fred, Martial, Sancho, Garnacho Karty Hosté: Malacia Rozhodčí Bankes – Smart, Bennett Stadion London Stadium, Londýn

Anglická fotbalová liga - 35. kolo:

Newcastle - Arsenal 0:2

Branky: 14. Ödegaard, 71. vlastní Schär