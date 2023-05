Železný muž Souček: rána do hlavy, zápas pak dohrál. Fanoušci nechápou

Už to vypadá, že West Ham svou příslušnost k Premier League udrží i pro sezonu budoucí. V domácím utkání proti Manchesteru United v rámci 35. kola dokázali vyhrát 1:0. Tři cenné body znamenají, že už by Hammers musel potkat velký kolaps a zároveň senzační výsledky v jeho neprospěch, aby se poroučel do sklepa jménem The Championship. Zápas ovlivnila hrubka Davida de Gey, ale také srážka hlav, do které se namotal Tomáš Souček. Za tvrdost, sklízí v Anglii uznání.