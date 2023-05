City slaví zlatý hattrick. Rozhodla porážka Gunners, další cíl je treble

Napínavý souboj o titul skončil poněkud neslavně. Manchester City získal definitivní jistotu 7. titulu v Premier League poměrně nečekanou prohrou Arsenalu 0:1 na půdě Nottinghamu Forest. Kádr „Citizens“ sledoval rozhodující mač pohromadě u televize a ihned se začal těšit z úspěchu. Pravé oslavy ovšem propukly až po nedělním vítězství na Etihad Stadium.

„Nezbývá nám než Manchesteru City pogratulovat,“ soukal ze sebe notně zklamaný Mikel Arteta. Jeho tým strávil na čele Premier League 248 dní, což je rekord pro celek, jenž na konci ročníku nezvedl nad hlavu mistrovskou trofej.

„Sezona jako taková je bezesporu úspěchem, ale nyní mnou cloumají emoce, protože jsme prohráli deset a půl měsíce dlouhý boj. Omlouvám se. Je mou zodpovědností, že jsme nedovedli sezonu do šťastného konce,“ byl k sobě kritický bývalý asistent Pepa Guardioly.

Právě učitel lodivoda Arsenalu ukázal, že se jeho žák má ještě co učit.

„Kanonýři“ měli totiž ještě na Apríla v čele soutěže osmibodový náskok. City ovšem díky šňůře dvanácti vítězství v řadě tvrdě trestali četná zaváhání Arsenalu a slaví již pátý titul během sedmiletého Guardiolova působení.

„Všichni od nás čekají velké věci a my každý den makáme přesně pro tyto chvíle. Stojí to neuvěřitelné úsilí a množství odříkání. Pořád znovu a znovu odevzdáváte sto procent. Celých jedenáct měsíců,“ dal Kevin De Bruyne najevo, jak moc pro něj pátý titul znamená.

Předkrmem bujarých oslav se stalo utkání s Chelsea. Do něj Guardiola poslal notně obměněnou základní jedenáctku. Na herním projevu se to ovšem nijak výrazně neprojevilo. Po krásné kombinaci poslal domácí do vedení Julián Álvarez a City si již vedení pohlídali.

Na Etihad Stadium tak fanoušci slavili titul již potřetí v řadě. To se v Anglii dříve povedlo pouze Manchesteru United pod vedením Alexe Fergusona. Pro Guardiolu jde přitom již o třetí hattrick. Stejný kousek se mu už dříve povedl v La Lize s Barcelonou a v bundeslize s Bayernem Mnichov.

„Je to úžasný pocit vyhrát tři tituly v řadě a celkově pět během posledních šesti let. Je to historický úspěch,“ komentoval dominanci City Bernardo Silva.

Svého městského rivala budou chtít „Citizens“ vyrovnat i v dalším dosud jedinečném počinu anglického fotbalu. „Rudí ďáblové“ totiž zatím stále jako jediní dokázali získat treble.

City k vyrovnání památného zápisu ze sezony 1998/99 potřebují dvě vítězství. Ve finále FA Cupu právě s United a následně ve finále Ligy mistrů s Interem.

„Jestli se to Guardiolovi povede, tak bude nesmírně šťastný a všem bude jasné, že je nejlepším trenérem na světě. Chci ty dvě trofeje vyhrát nejen pro sebe, ale i pro něj,“ dal najevo naladění kabiny City Kalvin Phillips.

Finále ve Wembley se hraje 3. června. Souboj o „ušatý pohár“ nastane o týden později v Istanbulu.