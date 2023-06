První posila pro United? Tvář Chelsea, ze které chtěl Klopp udělat revoluci

Měl se stát symbolem záložní revoluce Liverpoolu. Mason Mount. Anglický reprezentant, odchovanec a velký oblíbenec fanoušků Chelsea. Jenže podle posledních zpráv míří do Divadla snů. Erik ten Hag sdělil vedení jasný pokyn: „Přiveďte mi ho.“ V zákulisí se již na transferu pracuje, podle britských médií se 24letý záložník dohodl s Manchesterem United na podmínkách, zbývá doladit poslední detail… Přestupovou sumu.

Drobnost, na kterou snad pokaždé protistrany pohlíží jinak. Chelsea, aby kývla na odchod Mounta, si představuje částku okolo 75 milionů liber (2 miliardy korun). United zase věří, že 50 milionů liber (1,37 milionů korun) stačí.

Na jednu stranu: je stále mladý (24 let), své schopnosti několikrát názorně demonstroval. Ano, v právě skončeném ročníku zápolil se zraněními, v lize si připsal ve 24 duelech hubenou bilanci 3+2, ale třeba v předchozím se pyšnil 11+10.

Na druhou: za rok mu končí smlouva, když neprodlouží, což už odmítl, odejde zadarmo. A právě tomu se chce Chelsea vyhnout. Proto se prodeji nebrání. Za správnou cenu. A ta zní jak? Složitá otázka, již je třeba rozseknout, aby k transferu došlo.

Na tom se v zákulisí maká. Představitelé Manchesteru United jsou údajně domluvení s Mountem na podmínkách smlouvy. Ten se stěhováním na Old Trafford souhlasí. Dlouho se přitom zdálo, že se přesune na Anfield.

Není tajemstvím, že Jürgen Klopp je jeho obdivovatelem a když črtal přestupové cíle, jméno 24letého Angličana dvakrát podtrhl. Německý kouč plánuje v létě rozebrat a znovu poskládat záložní řadu. Stavět ji chtěl na odchovanci Chelsea.

A právě fanoušci Blues sledují zprávy o odchodu velkého oblíbence s kyselým výrazem. Tohle bude bolet, tuší. Vídat Mounta v dresu rivala? Ne, děkujeme… Bohužel, obrázek nabírající reálné obrysy. A zdá se, že ho nepřemaluje ani Mauricio Pochettino.

Nově zvolený trenér Chelsea se prý snaží přesvědčit Masona, aby přeci jen zůstal a podškrábl nový kontrakt. Ten je však podle anglických médií rozladěný z nedávného fungování Chelsea. Netuší, jakým směrem se klub hodlá ubírat.

Aby ne, když člověk chodí na trénink s předstihem s obavou, zda sežene v kabině místo na sezení…

To v Divadle snů je situace jiná. Slavný klub pod vedením Ten Haga dostal opět jasnou tvář. Nizozemec ví, co chce. A proto na vedení tlačí: „Přiveďte Mounta.“ Co nejdřív, už nechce opakovat scenérii z minulého léta.

Red Devils naháněli Frenkieho de Jonga. Marně, až po dvou úvodních ligových porážkách na poslední chvíli získali Casemira.

Letos se podobným útrapám chce Ten Hag vyhnout. Kádr na nový ročník – včetně posil – by měl nejraději komplet před startem přípravy. Momentálně se ale soustředí na sobotu.

Manchester United čeká vypjaté finále FA Cupu proti městskému rivalovi City. V sázce je hodně. Ďáblové brání odkaz slavného treblu z roku 1999, kterého může Guardiolova parta nyní dosáhnout.