Balogun a Arsenal? Nečekaný trumf, či rozvod za miliony. Už žádné hostování

Vybaleno v kabině na severu Londýna už má Kai Havertz. Německého útočníka si Arteta pořídil za 65 milionů liber (1,8 miliardy korun), přitom se stále očekává, že do Arsenalu přestoupí za gigantickou sumu přes 100 milionů liber (2,8 miliardy korun) i záložník Declan Rice, a pokud se nic nepokazí, v následujících dnech kanonýři představí i obránce Jurriena Timbera z Ajaxu údajně v přepočtu za necelých 40 milionů liber (1,1 miliardy korun).

To už jsou sumičky, na které dříve účtárna Arsenalu nebyla zvyklá. Dá se očekávat další čistka od nepotřebných, kteří se v týmu neprosadili. Třeba hostování Pabla Marího v Monze se změnilo v přestup, jenže podobné odchody za pakatel zase tolik neřeší. Skoro zákonitě bude muset Arteta pustit pryč i některou ze svých cennějších oveček a vypadá to, že kolo smůly ukazuje momentálně na Baloguna. Jenže je to ta správná cesta, když by Arsenal potřeboval forvarda, který dá na počkání 15 a více branek za sezonu?

Začátkem července tenhle kluk z Brooklynu, který si ještě donedávna mohl vybrat, zda bude reprezentovat Anglii, Nigérii či USA, oslavil dvaadvacáté narozeniny, které oslavil prvním gólem v dresu Spojených států amerických ve finále Ligy národů proti Kanadě, což byla jen tečka za snovou sezonou. „Jsem šťastný, že jsem dal za USA první gól v tak důležitém utkání. Je tady spousta mladých hráčů, které čeká velká kariéra. Myslím, že mezi ně patřím taky,“ pronesl sebevědomě a rýpl si tak možná dvojitě jak do Artety, tak do trenéra anglické reprezentace Garetha Southgatea, který toho času útočníka francouzské ligy úspěšně přehlížel.

Po úžasné sezoně na hostování v Ligue 1 na sebe Balogun upozornil natolik, že se o něj zajímají oba milánské velkokluby AC i Inter, Marseille, Monako a také Lipsko. Po životním ročníku se jeho cena rapidně zvýšila. Ještě loni touto dobou si na Baloguna mohli přijít zájemci za nějaké 4 miliony liber (110 milionů korun), dnes se z tábora Arsenalu nese zvěst, že Balogun může být váš za astronomických 50 milionů (1,4 miliardy korun).

Je otázkou, zda za borce, který má za sebou stále teprve jednu skvělou sezonu, někdo vysází na dřevo takový balík. Celkově to může být pro Arsenal zlatý důl. Balogun se v A-týmu sice nikdy pořádně neprosadil, ale je produktem tamní akademie. Důvody, proč jej pustit za účelem zmírnit výdaje za nové posily, jsou naprosto zřejmé. Pořád je však Balogun top střelcem klubu.

Nemůžeme sice srovnávat Premier League a francouzskou Ligue 1, ale Nketiah šanci dostal, je to rváč, ale ne top střelec. U Gabriela Jesuse bude hodně rozhodovat jeho zdravotní stav. Pokud bude Brazilec během sezony zdráv, Arteta na něm jistě bude jako na hroťákovi stavět. Kai Havertz sice má status útočníka, ale taky to není ten čistokrevný zakončovatel typu Haaland nebo Benzema. A pokud Arsenal chce stoupat krok po kroku třeba i za titulem, musí zvážit, kdo že to má důležité bitvy svými brankami rozhodovat.

Balogun už zná svou hodnotu, což ukázalo vyjádření na reprezentačním srazu, ale i jeho jasná představa o budoucnosti v Arsenalu. 21 ligových branek za Stade Reims pod progresivním belgickým koučem Willem Stillem je pádný argument, aby se mohl rázně ucházet o své místo. „Vím jistě, že už určitě nepůjdu nikam na hostování. Nejsem si jistý svou budoucností, ale tohle říkám jednoznačně,“ vyslal k Artetovi jasný signál.

Buď se Balogun stane součástí jeho plánů, nebo chce nadobro z Arsenalu odejít. V Anglii dosud jeho kvalitu a potenciál spíše přehlíželi, dá se tedy čekat, že uspěje některý z výše jmenovaných zájemců. Je však otázkou, zda se někomu z nich bude chtít do padesátimilionové investice s nejistým úspěchem. Balogun totiž bude muset pověst kanonýra teprve potvrdit, což je vždycky o něco těžší.

Útočníci v kádru Arsenalu v minulé ligové sezoně