Vytoužená posila United: Hojlund. Má všechno, je jako Hložek, říká Vorlický

Manchester United konečně přivedl nového hrotového útočníka. Za 1,8 miliardy korun přichází z Atalanty Rasmus Hojlund. „Svými fyzickými dispozicemi mi hrozně připomíná Adama Hložka. Má úplně všechno,“ přiblížil Dána Lukáš Vorlický, spoluhráč z Bergama. Fyzicky náramně vybavený forvard, jenž není líný na krok, by měl perfektně zapadnout do plánů nizozemského stratéga. V uplynulé sezoně Serie A však vstřelil jen devět branek.

Věčně zraněný Anthony Martial, nouzové řešení v podobě dlouhána Wouta Weghorsta, nebo mimo svou ideální pozici levého křídla hrající Marcus Rashford. To byly po zimním odchodu Cristiana Ronalda možnosti Erika ten Haga. Na pozici „devítky“ United evidentně tlačila bota.

„Mám z tohoto příchodu radost, ale nyní už je načase přivést pořádného hrotového útočníka,“ zdůrazňoval po přestupu Masona Mounta zkraje července nutnost koupit na tento post posilu legendární Rio Ferdinand.

Vytouženým příchodem se nyní stává Rasmus Hojlund, jehož cena se může vyšplhat až na 85 milionů eur, což je v přepočtu lehce přes dvě miliardy českých korun.

„Každý, kdo ho trénoval, tak ho jen chválil. Doufám, že se mu v Manchesteru United bude dařit. Musí si ovšem zvyknout na úplně nové prostředí a rovněž se vyrovnat s ohromnou cenovkou, která se s ním pojí,“ přeje svému krajanovi hodně štěstí Thomas Frank, trenér konkurenčního Brentfordu.

Jistých 75 milionů eur a dalších 10 milionů v případných bonusech. To jsou finanční parametry přestupu dánského forvarda z Atalanty Bergamo. Suma sumárum se tak Hojlund může stát čtvrtým nejdražším nákupem v historii klubu. Na stejné peníze vyšel přestup Jadona Sancha z Borussie Dortmund. Trio Harry Maguire, Antony a Paul Pogba pak vyšlo ještě dráž.

„Strašně mu to přeju. Přestup si zaslouží za to, jak na sobě pracuje,“ je za svého kamaráda rád Lukáš Vorlický, jenž zažil Hojlunda jako spoluhráče v Atalantě.

Dánovým vzorem je hvězda, jež na Old Trafford zanechala výraznou stopu.

„Líbí se mi jeho mentalita a přímo hltám jeho hlad po gólech. Imponuje mi tím, jakou má touhu stát se tím vůbec nejlepším ze všech. Toho si na Cristianovi Ronaldovi velmi cením,“ vyznal se již dříve Hojlund ze svého obdivu k portugalské superstar.

Jaký je ale profil samotného Dána?

Na první pohled vám připomene Erlinga Haalanda. Kromě stejné barvy vlasů, výšky přes 190 centimetrů, skandinávského původu a kanónu v levé noze spolu sdílí i nespornou kvalitu na posledních třiceti metrech od branky soupeře.

„Svým mentálním nastavením, energií, intenzitou hry, ale i technickou kvalitou je prostě neskutečný. Přitom má stále spoustu prostoru ke zlepšení. Je velmi podobný Haalandovi. Jsem si jist, že bude mít skvělou kariéru. Zlepšuje se každým dnem,“ chválil svého svěřence trenér Atalanty Gian Piero Gasperini.

Vorlický jej však přirovnal k jinému mladému útočníkovi.

„Od Adama Hložka je to první hráč, s nímž jsem hrál, na něhož se podívám a řeknu si, že je to moderní fotbalista. Ten má úplně všechno. Hojlund mi Adama hrozně připomíná svými fyzickými dispozicemi, byť fotbalově jsou rozdílní. Ale oba jsou velcí, silní, rychlí a techničtí. Fotbalisti jsou dnes z velké části atlety a Rasmus má všechny předpoklady pro světový fotbal,“ srovnal Vorlický posilu United se svým bývalým spoluhráčem z akademie Zbrojovky Brno.

Výjimečná je především Hojlundova rychlost. Sto metrů zaběhne pod 11 sekund. Jako vrcholový atlet.

Ještě rychlejší je však Hojlundův kariérní vzestup. Na konci loňského ledna opustil FC Kodaň bez jediné ligové branky a za necelé dva miliony eur (47 milionů korun) zamířil do Sturmu Graz. Z Rakouska jej ovšem již za půl roku vykupovala Atalanta za 17,2 milionů eur (413 milionů korun). Investice Grazu se tak vyplatila téměř devítinásobně.

„Je na něm vidět, že již hodně mladý hrál za FC Kodaň a je díky tomu v dospělém fotbale zabydlený. Nebojí se vzít si slovo v kabině a má spoustu zkušeností. Je to přitom super kluk. Kamarád, co se vším rád pomůže,“ hodnotí Vorlický Hojlunda po lidské stránce jen kladně.

Nyní se po jedné sezoně v Itálii stěhuje Hojlund dál, přestože v Serii A nasázel „pouze“ devět branek.

„Má za sebou jen půl sezony, kdy dával góly. Měl štěstí, že se zranili Luis Muriel i Duván Zapata. On díky tomu dostal šanci a využil ji nejlépe, jak mohl. Dal 3 góly ve 3 zápasech a už ze hřiště neslezl,“ připomíná Vorlický zdravotní indispozice kolumbijských střelců.

Dle statistiky xG (očekávaných gólů) Hojlund vstřelil tolik gólů, kolik jich vstřelit měl. United přitom v uplynulém ročníku dali o jedenáct branek ze hry méně, než se od nich čekalo. Hojlundova čísla jsou navíc mezi útočníky do 23 let jedna z nejlepších, co se týče předních evropských lig.

„Osobně jeho formu přisuzuju i našemu trenérovi. S hráči výborně pracuje a spousta z nich následně přestupuje do špičkových klubů. Sám za sebe si netroufnu říct, že Hojlund přijde do United a hned bude sázet jeden gól za druhým. Na úrovni Erlinga Haalanda zatím ještě není. Věřím ale, že se na Old Trafford chytí,“ zdůrazňuje český hráč Atalanty přínos trenéra Gasperiniho.

Jednou ze slabin 191 centimetrů vysokého Dána jsou pak paradoxně vzdušné souboje. V uplynulé sezoně vyhrál jen 37 % z nich. Jeho kvalita ve vzduchu je na úrovni o deset centimetrů menšího Anthonyho Martiala. Přidat musí i v zapojení do výstavby hry.

Fanoušci United tedy od nejnovějšího člena týmu mohou čekat, že bude neustále v pohybu. Svými náběhy bude trhat obrany soupeřů a rychlostně mu bude sotva někdo stačit. V pouhých dvaceti letech jde však stále o neobroušený diamant, s nímž je třeba nadále pracovat. Hojlund má ovšem bezpochyby potenciál na to, aby se stal významnou posilou Rudých ďáblů, kteří na ligový titul čekají již jedenáct let.

„Jak začal nastupovat, tak se hned na hřišti choval jako lídr týmu. Bral na sebe těžké situace a měl ohromné sebevědomí. Vůdčí typ,“ vyzdvihl Vorlický i Dánovi mentální kvality.

Cesta za přerušením dlouhého půstu začne Manchesteru United 14. srpna domácím utkáním proti Wolverhamptonu.