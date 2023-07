Arsenal chce konkurenci do brány. Připravte si miliardu, zní z Brentfordu

Arsenal to myslí s útokem na nejvyšší místenku Premier League vážně a Mikel Arteta chce pokračovat v posilování. Dosud měl na severu Londýna jisté místo mezi tyčemi Aaron Ramsdale. Teď by mohl přibýt zajímavý konkurent. David Raya prožil v Brentfordu skvělou sezonu, navíc mu zbývá jen rok do konce smlouvy. Ideální kořist pro movité nápadníky. Kolem Španěla totiž větří také Bayern Mnichov.

Aaron Ramsdale má za sebou druhou sezonu coby jasná jednička Arsenalu. Byť o jeho služby kanonýři dlouhodobě stáli a Ramsdale patří stále v 25 letech k brankářům, kteří mohou růst, tu a tam si neodpustí nějakou tu lacinou chybu.

Právě David Raya by mohl na Ramsdalea vytvořit tlak, protože současná hierarchie brankářů Arsenalu je více než zřejmá a Američan Matt Turner dosud sbíral jen zbytky příležitostí v méně důležitých zápasech a ve chvíli, kdy si Ramsdale potřeboval odpočinout.

V 27 letech má Raya nejvyšší čas na velký přestup. Ještě v roce 2018 přitom chytal pouze třetí anglickou ligu za Blackburn. Postupně se však vypracoval v respektovaného muže v rukavicích i na poli Premier League.

V minulé sezoně odchytal kompletních 38 kol v Brentfordu a podílel se tak na 9. místě v tabulce. Jeho dánský kouč Thomas Frank si jej náležitě považuje. „David byl v minulé sezoně jeden ze čtyř nejlepších gólmanů Premier League a v mých očích má hodnotu 40 milionů liber (více než 1,1 miliardy korun).“

Je však otázkou, zda si Brentford podobné podmínky může diktovat. V případě, že by totiž Raya nepodepsal s The Bees nový kontrakt, by za rok mohl odcházet zadarmo a v takové situaci se Brentford nechce ocitnout.

„Jaká je vlastně cena za hráče, kterému za rok končí smlouva? Declan Rice přestoupil za mnohem větší částku a u Harryho Kanea se hovoří o 150 milionech liber. Je dobře, že vlastně nezáleží na mně. Každá mince má dvě strany. Když dojde na vyjednávání, tak doufám, že najdeme společnou řeč,“ připustil Frank reálnou možnost, že o svou oporu přijde.

Pokud by za Rayu někdo sumu blížící se 40 milionům liber složil, katapultoval by se mezi nejdražší brankáře fotbalové historie. Za více peněž totiž v historii přestupovali pouze Kepa Arrizabalaga, Alisson a Gianluigi Buffon.

O služby rodáka z Barcelony se údajně zajímá i Bayern Mnichov, který postupně hledá nástupce za stárnoucího Manuela Neuera, který se stále zotavuje ze zlomeniny nohy. U Yana Sommera se spekuluje o odchodu do Interu Milán a Rayu v Bayernu označili za brankáře číslo jedna, kterého by chtěli přivést.

Anglická média však více očekávají, že se Španěl přesune jen v rámci Londýna ke kanonýrům, pokud se v létě transfer uskuteční. O výši své ceny však paradoxně pochybuje i sám hráč. „Vím, že se šušká o mém odchodu, ale Brentford žádá hodně peněž, což by mohlo zájemce odradit, aby hledali jinde. Je to na klubu. Mám tady ještě rok smlouvu a do té doby nemůžu nic dělat,“ nechal se slyšet Raya, z jehož slov vyplývá, že by se rád v kariéře posunul.

To potvrdil i jeho agent Jaume Munell. „Pokud Brentford nesníží své finanční požadavky za přestup Davida Rayi, budeme připraveni, že hráč za rok opustí klub zdarma.“

Brentford by tak na rok ještě měl pozici jedničky vyřešenou, ale peníze, které může za Rayu dostat, pro něj nejsou zanedbatelné. Nyní došlo na vyčkávanou, kdo dříve povolí. Premier League startuje již 11. srpna a je otázkou, v jakém dresu Raya do sezony vstoupí.

Srovnání Ramsdale vs. Raya v Premier League 2022/23