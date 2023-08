Declan Veliký: v Arsenalu se rozrostl sbor náčelníků o generála. Bude titul?

V minulé sezoně se přihlásili do služby Gabriel Jesus, Olexandr Zinčenko či Jorginho a byl z toho útok na titul. Vítěznou pavučinu nakonec spřádal pavouk Guardiola, a tak Mikel Arteta odstartoval novou, chameleonskou taktickou fázi. Kvůli ní přivedl posily za 230 milionů eur, pro Gunners div divů. Jurrien Timber, Kai Havertz a především Declan Rice, kapitán West Hamu a vůdce anglické reprezentace. Arsenal nerozrazil brány do trůnní síně dvě dekády. Co teď? Bude mít mistrovskou formu?

Mikel Arteta obvykle hráče soupeře neobjímá, v květnu 2022 však udělal výjimku. West Ham padl doma s Arsenalem po těžké bitvě 1:2, Arteta přistoupil k Declanu Riceovi a přátelsky ho k sobě přitiskl. Bylo to krátké a v té době to moc neznamenalo, za favorita na záložníkův podpis byla dlouho považovaná Chelsea. Po 13 měsících se ukázalo, že tohle gesto vzájemného propletení položilo základy pro úspěšné tažení Arsenalu za Ricem.

Londýnský rodák je rekordní posilou Gunners a nejdražším Angličanem (120 milionů eur), těsně přeskočil Jacka Grealishe. Nabídkovou válku mezi Kanonýry a šampionem Man City ukončil až třetí návrh. Arteta o Riceovi nikdy veřejně nemluvil, nechtěl transakci, velmi obtížnou, ohrozit. Declan tvořil ústřední bod jeho týmové vize a on si dal za úkol tento přestup uskutečnit.

Poté, co zájem Chelsea v uplynulém roce – vzhledem k brutálním výdajům – opadl, zahájil hon Bayern Mnichov a později Cityzens. Nejvíc lásky však Riceovi projevil Arsenal a Arteta.

Středopolař neměl chuť podepsat novou smlouvu ve West Hamu, přestože mu Kladiváři na skříňku v šatně přibili postupně tři plakety s možností na vylepšení kontraktu. Kdyby přijal 200 tisíc liber týdně, stal by se nejlépe placeným hráčem v historii Irons. Rice byl upřímný, jasně řekl, že touží zápolit o trofeje a pravidelně nastupovat v nejprestižnější evropské soutěži.

„Stoprocentně chci hrát Ligu mistrů,“ tvrdil při reprezentačních povinnostech. „Říkám to poslední dva, tři roky. Vidím tady své kamarády, kteří hrají Champions League a bojují o trofeje. Kariéru máte jen jednu a na jejím konci se chcete ohlédnout za tím, čeho jste dosáhli, a za největšími zápasy, které jste odehráli. To chci opravdu dokázat.“

Fanoušci Hammers nemají z Riceova odchodu radost, pro většinového akcionáře Davida Sullivana (a Daniela Křetínského, jenž drží 27 %) to představuje nejlepší možný scénář. I David Moyes bude spokojen, dostane-li peníze, jež mu umožní přebudovat tým a navázat na triumf v Konferenční lize.

Ať měl jakékoli ambice, Declan hodlal opustit West Ham po dobrém. Dal šéfům slovo, že nepodá žádost o přestup, aby si vynutil odchod. Pokud něco, tak ho spekulace o budoucnosti podnítily, aby se rozloučil s plnou parádou. Šel ve stopách Billyho Bondse a Bobbyho Moora a stal se třetím kapitánem ve 123leté historii klubu, který zvedl nad hlavu trofej.

Byť si zaměstnanci West Hamu byli vědomi, že to bude jeho poslední sezona na London Stadium, v zákulisí nepostřehli žádný výkyv v záložníkově nasazení. Byl klíčovým faktorem, který povzbudil skupinu, když byla její ligová pozice nejistá.

Po únorové prohře s londýnským rivalem Tottenhamem, která Hammers povalila jako prudký vítr do sestupového pásma a zbývalo 15 zápasů, změnil styl vedení. V kabině byl mnohem hlasitější a burcoval spoluhráče, pokud netrénovali dostatečně tvrdě. Snažil se oživit týmového ducha, který je v předchozí sezoně dovedl k 7. místu a semifinále Evropské ligy.

Když Moyes potřeboval, aby byl Rice, jenž pásku převzal ve třiadvaceti, vůdčí osobností na hřišti i mimo něj, vyčníval. Nechtěl se podílet na sestupu, i když by mu pád do Championship usnadnil odchod. V posledních třech měsících měl vynikající formu a díky jeho nezdolnosti, která svítila jako nejjasnější ocel, se Kladiváři drželi v utkáních lépe a úporněji. Nakonec je finálový večer v Praze proti Fiorentině dovedl ke slávě a není divu, že ho Vladimír Coufal chválil za to, že „zachránil naši sezonu“.

Declan se stal panem Spolehlivým poté, co v roce 2017 debutoval v Premier League. Zřídkakdy byl zraněný a odehrál 245 utkání. Terry Westley, bývalý ředitel akademie Irons, věří, že pod Artetou zazáří. „Je připraven. Lidé si myslí, že 120 milionů je hodně, ale pokud jde o mě, je to hodnota za peníze. Na Emirates může být lídrem 10 let. Pro Anglii je volbou číslo 1 ve středu pole, nepochybuju, že Gunners vylepší.“

Rice, označovaný za budoucího kapitána Anglie, byl vzorem nadějným talentům. Radil jim a chodil se dívat na zápasy výběru do 21 let. V dubnu se zúčastnil utkání FA Youth Cupu mezi Arsenalem a West Hamem na Emirates. Poté, co viděl, jak mladíci zpečetili působivé vítězství 5:1, gratuloval a oslavoval s hráči do 18 let v šatně.

Declanovo renomé vzrostlo i mimo trávníky a nahrazení Grealishe na pozici nejdražšího britského fotbalisty jeho marketingový lesk jen zvýší. Spojil se s luxusním módním domem Prada a zahrál si v reklamě společnosti Sports Direct po boku Thierryho Henryho a Erika Cantony. Teď obdrží další sadu zakázek, pronikne do ještě elitnějšího prostoru a automaticky zvýší atraktivitu pro mladší publikum jakékoli značky. To není špatné na chlapce, kterého Chelsea kdysi propustila.

Není to tak dávno, co vliv kouče Arsenalu na příchozí kanóny klesl k nule a připomínal fotbalovou verzi bušení hlavou do zdi. Unai Emery chtěl v létě 2019 Wilfrieda Zahu z Crystal Palace, pravonohé levé křídlo s prokazatelnými předpoklady pro Premier League. Dostal Nicolase Pépého, levonohé pravé křídlo za 80 milionů, které nikdy nehrálo mimo francouzskou Ligue 1.

Šance, že by se něco takového stalo nyní, nepadá v úvahu. Těžko si lze představit nabídku na hráče, který není absolutně stěžejní pro Artetovy záměry. Jeho velmi specifické plány a požadavky jsou olejem, který promazává přestupový stroj Gunners. Trenér je od koncepce až po realizaci silně zapojen a dělá vše, co je v jeho silách, aby vytipovaní koně běželi s ním.

Pokud si aktér není zcela jistý, brzy se tak stane. Arteta míchá přesvědčovací koktejl a podává ho s nakažlivou směsí jistoty a pozitivní energie. Zbytek obstará přestupová četa: sportovní ředitel Edu a šéf operací Richard Garlick zařizují obchod, Kroenkovi, majitelé klubu, dávají poslední slovo.

Internetem koluje bonmot: „Dejte Artetu do jedné místnosti s Mbappém, a pokud si Kylian sám nezaplatí přesun na Emirates, ať mě pohltí plameny.“ Nadsázka, jistě, ale fakt je, že být v jedné komnatě s Artetou má svou sílu. Osobní rozhovory Ricem byly zásadní pro dohodu, která, jak Gunners doufají, bude mít transformační charakter.

Nejde jen o detaily a promyšlenost, jež jsou součástí prezentace pro vyhlédnutého hráče, zaujatého hloubkou a nuancemi toho, jak mu maximálně prospěje, vybere-li Arsenal. Jde o komunikaci. Při blízkých, neformálních schůzkách Arteta předává své myšlenky ve sladce pletené vánočce víry, nadšení a vřelosti. Dokáže vyvolat pocit, že muž v oné místnosti je nejdůležitějším člověkem na planetě.

Když v prosinci 2019 vystřídal Emeryho, nebylo hned jasné, zda se mu podaří rozvinout takový magnetismus. Ani fanoušci se v povaze bývalého kapitána neorientovali snadno. Arteta bral na vědomí, že se o manažerské stránce řemesla musí ještě dost učit. Propojení s lidmi pro něj bylo vždycky zásadní, ale musel do toho vrůst, uvolnit se v tom.

Jeho přístup nefungoval vždy, například neshody, jež vedly ke složitému rozchodu s Mesutem Özilem i Pierrem-Emerickem Aubameyangem, odhalují, že sladit nároky s přátelským vztahem není jen tak. S většími zkušenostmi ovšem našel lepší rovnováhu. Pouto mezi hráči a trenérem vysvětluje netuctově:

„Musíte pochopit, co se děje uvnitř. Protože způsob, jakým vám předávám zprávu, můžete vnímat odlišně, kvůli původu, vzdělání, kultuře, kvůli vaší národnosti. Když odchází těmi dveřmi, co si myslí? Informoval jsem ho správně? Nebo se mu hlavou honí něco jiného? Tím se hodně zabývám; snažím se navázat s každým opravdový kontakt a pochopit, jak jedná a reaguje, jaké pocity má.“

Během prvních tří a půl let ve funkci musel učinit několik těžkých, nepopulárních rozhodnutí. Kapitány zbavil pásky, vyměnil „vysavače energie“ za „dárce energie“ a přivedl mladá – často nesexy – jména, zatímco napínal síly, aby svůj tým vymanil z nepříznivého kruhu. Tato snaha, nejen sportovní, ale kulturní, z nich postupně udělala uchazeče o titul.

Nicméně když přišlo na diagnostikování kolapsu formy Gunners v posledních dvou měsících minulého ročníku, čekala se jiná odezva. Jak pozvednout mužstvo po výtečné, ale nikoli fenomenální sezoně, která byla mistrovská jen málem?

Nejjednodušší a nejobvyklejší odpovědí je podívat se na věk týmu – nejmladšího v Premier League – a určit, že svěží mladistvost, která poháněla přetlačovanou s Man City, byla zároveň limitujícím faktorem.

Chybělo jim dostatečné know-how, aby dokázali řídit rozhodující momenty, příliš mnoho hráčů strhával v závěrech utkání emoční vír a nakonec jim chybělo pár zkušenějších hlav, které by vyvážily hravost fotbalu klidem a účelností. Arteta tuto představu otevřeně odmítl. Naopak zdvojnásobuje svou víru, že mladí hráči, kteří rostou společně, dovedou Arsenal k trůnu.

Nováčci? 24letí Rice s Kaiem Havertzem a 22letý Jurrien Timber. 30letý Granit Xhaka odklusal do Leverkusenu, třebaže v klubu prožil nejlepší rok. Gunners byli s průměrným věkem 24,7 let čtvrtým nejmladším týmem v pěti top evropských ligách, ale jako jediní z první dvacítky se kvalifikovali do Ligy mistrů. V této kampani bude jejich věk stejný, ne-li nižší.

Havertz je zvláštní případ. Na sever Londýna ho přepravilo metro ze západní části s jízdenkou ve výši 75 milionů eur (tutéž částku poslala Chelsea před třemi lety Leverkusenu). Jeho odkaz na Stamford Bridge je rozporuplný: střelec vítězných gólů ve finále Ligy mistrů 2021 a mistrovství světa klubů 2022, ale mnohdy nevýrazný středobod bídného útoku Thomase Tuchela, Grahama Pottera a Franka Lamparda, jenž v minulé sezoně zabředl do historických hlubin.

Arteta však Němce obdivuje (stejně jako Bayern či Real Madrid) a kvapně jednal, aby ho začlenil do svého pružného systému. Prakticky od chvíle, kdy Tuchel ztratil důvěru v Tima Wernera a poté selhal i Romelu Lukaku, byl Havertz na Stamford Bridge nenávratně přeobsazen na pozici devítky.

Kai, jenž každý týden bojoval s mohutnějšími, fyzicky zdatnějšími stopery v Anglii a nejčastěji dostával míč zády k brance, místo aby vše dirigoval z hlubších pozic, jen málokdy připomínal ofenzivního záložníka, který zářil v bundeslize.

Tuchel krajana označil za „unikátního“ a „hybridního“ fotbalistu, něco mezi čísly 9 a 10, ale Havertz na hrotu trpěl. Raději tvoří hru, podniká své oblíbené náběhy od půlky a odvádí užitečnou práci směrem k protivníkově svatyni. Velkou otázkou je, bude-li schopen zopakovat Xhakův defenzivní přínos v roli středního záložníka. To je totiž part, který pro něj Arteta nachystal. Je v Němcovi superhvězda? Další kapitola jeho kariéry (a třetí změna postu) nám dá definitivní odpověď.

Co bude dál? Arteta se zaměřil na nepředvídatelnost. V minulé sezoně použil v každém ligovém utkání tutéž sestavu a v základní jedenáctce udělal nejmíň změn ze všech (v průměru pouze jednu na zápas). Jeho reakcí je proměnit Arsenal ve fotbalového chameleona. Nemůžete bránit to, čemu nerozumíte, a po letním turné v Americe je zřejmé, že sepisuje herní příručku s tak různorodými systémy, že to soupeře zmate.

S tím souvisí nákup Jurriena Timbera (40 milionů eur), opory Ajaxu. Stoper? Ano. Pravý bek? Ano. Ve středu pole? Ano. „Opravdu všestranný hráč,“ řekl Arteta. „Dává nám schopnost obsadit různé prostory a vnáší do hry agilitu a jistotu s míčem. To se mi líbí!“

Mnoho lidí tvrdí: „Vzepětí Gunners vidí i slepý, téměř vyšplhali na vrchol a teď čelí nové realitě. Jsou spolufavority Premier League a to je úloha, která má vlastní specifika – blesky zasahují jen nejvyšší stromy.“

Arteta hledá plynulost a chemii mezi nováčky a Ödegaardem a spol. Chová víru, že vrchní velitel Rice bude tím kormidlem, které určí kurz k prvnímu titulu od roku 2004.