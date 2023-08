Mount United: jak vysoká bude tahle hora? Obří tlak i sedmička na zádech

Léto 2023 rozděluje fanoušky Chelsea jako klín zatlučený do špalku. Od konce hrůzostrašné sezony redukuje kádr a snižuje mzdové náklady. Odešli vítězové Ligy mistrů (2021) Kai Havertz, N'Golo Kanté, Mateo Kovačič či Édouard Mendy a pobyt stopera Kalidoua Koulibalyho trval necelých 12 měsíců. Než se 1. září zavře přestupové okno, určitě přibudou další, ale největší pozdvižení budí rozhodnutí prodat Masona Mounta do Manchesteru United.

Ofenzivní záložník vyrůstal s pověstí nejzářivějšího klenotu akademie, do níž přišel v šesti letech. Je dvojnásobným hráčem roku (na základě hlasování příznivců Blues) a mužem, který ve finále Champions League předložil perfektní přihrávku Havertzovi na vítězný gól. Dlouho se o něm mluvilo jako o budoucím kapitánovi Chelsea.

V lednu mu bylo 24 let a vrcholné roky má před sebou – potleskem ho ale odmění Old Trafford, nikoli Stamford Bridge. Nevyhnutelně dochází k obviňování. Mnoho fandů se ptá, kruci, jak je možné, že se majitelé s Mountem nedohodli a poskytli ho přímému konkurentovi v Premier League? Jiní považují Masonův odchod za akt zrady, něco, co nelze odpustit.

Zatímco se United radují, že získali záložníka, kterého chtěli s urputností teriéra, co zavětřil dančí pečínku, a Blues uvažují o budoucnosti bez hvězdného odchovance, krátce zapátrejme po hlubších příčinách.

V červenci 2019 Chelsea oznámila, že Mount, tak působivý během hostování v Derby County v předchozí sezoně, podepsal pětiletou smlouvu s gáží 80 tisíc liber týdně. To je zdravá částka pro 19letého mladíka, zvlášť když se stal ihned oporou prvního týmu. Jenže… Na hřišti elitní, podle výplatní pásky jeden z nejhorších.

V následujících letech sledoval, jak se v klubu protočilo několik hráčů s výrazně vyšší mzdou, a přitom se nedokázali prosadit, aby ospravedlnili klubové výdaje. Romelu Lukaku vydělával 350 tisíc liber týdně (po 10 měsících se vrátil na hostování do Interu Milán).

Tento nepoměr se musel vyřešit. Za minulého majitele Romana Abramoviče však k žádnému navýšení nedošlo. Po triumfu v Lize mistrů v červnu 2021 se začalo mluvit o tom, si anglický reprezentant zaslouží lepší podmínky, ale nic oficiálního se neuskutečnilo.

Chelsea v té době zaměstnávala hlavně otázka stoperů Antonia Rüdigera a Andrease Christensena, jimž zbýval poslední rok, a možná se projevilo sebeuspokojení těch, kdo vládli – Mount měl k Blues silné citové vazby. Určitě by zůstal, děj se co děj.

V roce 2022 měli na Stamford Bridge jiné trable. Sankce, jež britská vláda uvalila na Abramoviče v důsledku ruské invaze na Ukrajinu, zanechaly klub v nejistotě. Nemohli dělat žádné obchody. Dokud klub nezměnil vlastníka, nebylo možné jednat s hráči o smlouvách. Jinými slovy, když konsorcium Todd Boehly-Clearlake Capital dokončilo koupi Chelsea, zdědilo problém Mount.

Pro nové šéfy to bylo zběsilé období. Čelili prvnímu přestupovému oknu – jako totální fotbaloví nováčci. Boehly se stal dočasným sportovním ředitelem, aby pomohl vyjednávat o posilách. Do dění se zapojili i spolumajitelé Behdad Eghbali a José E. Feliciano.

V červenci přišel Raheem Sterling z Manchesteru City a dostal plat 320 tisíc liber týdně. Z Neapole dorazil Koulibaly (250 tisíc liber týdně). A následovali další, úplná smršť. Byl z toho zmatek a 12. místo v Premier League, nejhorší výsledek od roku 1994.

Dobré výkony? Ty nepředváděl nikdo. Pokles formy nepopíral ani Mount, třebaže mohl naťuknout polehčující okolnosti. Pod Thomasem Tuchelem, trenérem, který na začátku září dostal zničehonic výpověď, se mu dařilo. Rozptylovaly ho pochybnosti ohledně budoucnosti, zranění, divočina na hřišti i v kabině, ale byl vyzbrojen údaji shromážděnými za předchozí tři sezony, a ty dokládaly míru jeho vlivu. To bylo přesnější měřítko než výkyvy, které on i celý kolektiv prožívali pod vedením Grahama Pottera.

Mount viděl, že vítězný tým 2020-21 je roztrhaný, ze základní jedenáctky, jež tehdy zdolala Man City, zbyli jen Thiago Silva, Ben Chilwell a Reece James. Partnerství, které kdysi prospívalo, se napjalo jako struna na houslích. Nakonec se všechny strany shodly jen na tom, že nastal čas na rozchod.

Přední kluby se daly do pohybu. Mason byl v hledáčku Cityzens, Tottenhamu a Newcastlu. O přestupu jednaly Arsenal a vehementně Liverpool, jemuž pomáhal agent Neil Fewings. Tony Mount, hráčův otec, však celý proces řídil a navštěvoval Old Trafford, když United zahájili přesvědčovací strategii.

Rodák z Portsmouthu byl hlavní volbou Red Devils na vylepšení středu pole a náborový štáb udělal spoustu práce, aby si zajistil jeho podpis. Chelsea odmítla tří nabídky, nakonec přijala 65 milionů eur (dalších 10 na bonusech). Na tuto částku lze pohlížet i ve světle toho, že Arsenal odsouhlasil 116 milionů za Declana Rice.

Erik ten Hag obdivoval Mounta už v době, kdy ho Blues půjčili na zaučení ve Vitesse, a sledoval ho po celou kampaň 2017-18 v Eredivisii. Angličan vstřelil svůj první seniorský gól proti Ten Hagovu Utrechtu v říjnu 2017, když přišel z lavičky za stavu 0:1 a prvním dotykem vyrovnal. Nizozemský kouč byl v prosinci téhož roku jmenován trenérem Ajaxu a v březnu 2018 s údivem přihlížel, jak 19letý Mason, tehdy už 13gólový záložník, řídí vítězství 3:2 nad De Ligtem a spol.

Od chvíle, kdy převzal velení na Old Trafford (léto 2022), si Ten Hag přeje mobilní osmičku, která by dokázala přidat útočné schopnosti a defenzivní um, a v Mountovi vidí moderního záložníka se správným profilem a charakterem, který je dobrý na míči i mimo něj. Náborové oddělení Red Devils jeho názor podpořilo.

Když se Nizozemec sešel s Mountem k osobnímu jednání, byl si jist, že se jedná o hráče s poctivým rodokmenem, upřímně toužícího po nové výzvě – stejně jako tomu bylo u Casemira s Christianem Eriksenem. United si stanovili zásadu přivádět jen takové borce, kteří za ně chtějí skutečně hrát, a ne přicházet za ruličkami bankovek.

Mount obětoval část volna a strávil deset dní v Portugalsku, kde pracoval s vlastním kondičním týmem, aby předsezonní přípravu odstartoval plný sil (po operaci břišního svalu vynechal konec minulého ročníku). Na Old Trafford podepsal smlouvu do roku 2028 s odměnou 250 tisíc liber týdně – prudký nárůst oproti Stamford Bridge. Poté, co se v Chelsea cítil nechtěný, vstoupí do klubu, jenž touží přijmout jeho talent.

Ten Hag ho nepřivedl jen kvůli virtuozitě s míčem, ale také, což je důležité, pod příslibem jeho uplatnění bez balonu. Je schopný plnit velmi konkrétní taktické pokyny a vést presink. To je stěžejní součást Nizozemcova přístupu.

Masonův poslední rok ovlivnila řada faktorů včetně zranění a nejasné pozice v nevyrovnaném týmu, v kampani 2021/22 ale v Premier League 11krát skóroval a připsal si 10 asistencí – byl jedním ze tří hráčů, kterým se to v oné sezoně povedlo (s Mo Salahem a Jarrodem Bowenem). Právě tento výkon v United hodnotí jako něco, co mohou dále využít a rozvinout.

Jeho všestrannost je dalším prvkem, který Red Devils láká. Hrál převážně jako č. 10, což je role, kterou zastává Bruno Fernandes, nový kapitán mužstva, ale v minulém ročníku tu a tam i Wout Weghorst. Mount se mnohem líp hodí, když se Ten Hag rozhodne posunout Bruna na křídlo, případně ho nechat odpočívat.

Mount může hrát také hlouběji. Eriksen zažil dobrou sezonu, ale brzy se unavil – od Angličana se očekává, že udrží energii po celý zápas. A protože příležitostně obstál na levé straně, umožní flexibilitu pro Marcuse Rashforda, který se vysune dopředu.

Přestože mu je 24 let, získal bohaté zkušenosti na vysoké úrovni. Od svého průniku do prvního týmu odehrál 12 tisíc minut v Premier League a Lize mistrů – víc než kterýkoli jiný hráč na Stamford Bridge.

Během čtyř sezon ve třech diametrálně odlišných systémech se absolvent Cobhamu stal oblíbencem každého kouče; pod Lampardem, Tuchelem a Potterem se zařadil mezi pět nejpřednějších hráčů v počtu ligových minut. Jeho verva, flexibilita a důmysl mu neustále dávaly výhodu v ultrakonkurenčním mužstvu.

Jeho přizpůsobivost vynikne při pohledu na kontaktní mapu. V plodné kampani 2021-22 se většina jeho útočných doteků odehrála v pravém pásmu – vysoký podíl připadal na předsunuté oblasti, což je zóna, z níž vytvořil 25 šancí a vykouzlil pět asistencí.

V minulé sezoně byl ovšem převelen na levou stranu, mnohdy s úkolem operovat v hlubších pásech a postupovat s míčem. Dál od branky jeho ofenzivní parametry trpěly, ale téměř úplné pokrytí útočné poloviny ilustruje jeho bravuru při kontrole balonu v široké škále situací.

V tomto ohledu se Mason – díky svým technickým schopnostem a obratnosti – dokáže vymanit ze silného tlaku a udržet míč v pohybu. Neomezují ho těžké úhly přihrávek a dokáže roztáhnout hru doleva i doprava. Umí se propojit se spoluhráči na mnoho způsobů, což dodává jeho hře nepředvídatelnost, ale i jistotu s balonem, když se tým snaží tvořit hru zezadu.

V útočnějších situacích spočívá Mountova síla v jeho nepolapitelném víření, kdy se neustále plíží do území mezi soupeřovou obranou a středem hřiště, aby obdržel přihrávku a dosáhl průlomu. Dokonce i ve své konzervativnější roli byl v tvorbě příležitostí podobně úspěšný jako Bruno Fernandes.

Může být užitečným tahounem kdekoli v nitru pole – přijímá míč v předbrankovém prostoru a sám pokračuje v postupu vpřed, zakončí či vymyslí „killer pass“. Vnese nápaditost po celé šíři poslední třetiny.

Během své čtyřleté kariéry v Premier League vstřelil o šest branek víc než kterýkoli jeho spoluhráč z Chelsea, stejně jako přidal o sedm asistencí víc, což dohromady činí 49 gólových příspěvků.

Kapitánem Blues už nebude. Ale kdo ví, jednou může vést Rudé ďábly. Ostatně na zádech má Cantonovu sedmičku.