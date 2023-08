Dresy v Británii: Barbie, zvýrazňovač, totální bizár i krásný Wimbledon

Video se připravuje ... Nová sezona Premier League je konečně tady, před týdnem ale odstartovaly i další britské fotbalové soutěže. Nejen nejvyšší patro anglického fotbalu stojí za pozornost - a to nejen co do předvedené hry, ale i dresů, se kterými kluby vyrukovaly. A tak jsme se rozhodli udělat trochu netradiční top desítku trikotů v každé kategorii.

Cena sběratelů dresů Zapamatujte si - nejpěknější dresy na světě vznikají v Brazílii a v nižších patrech anglických soutěží. Někdy má výrobce dresů tak jednoduchou úlohu, že jen vezme nápad svých předchůdců a má vystaráno. Ve společnosti Hummel tento princip v létě dotáhli takřka do extrému. Použili vzor dresů, které se poprvé objevily na mistrovství světa v roce 1986. Dánové s nimi tehdy oslnili celý svět, když se svým romantickým ofenzivním fotbalem vymazali soupeře ve skupině, ale pak je vypráskalo Španělsko. Totožnou šablonu dresu v následující sezoně replikoval Southampton a teď ho jedna ku jedné resuscitoval. V jiné barevné verzi s ním vyrukovali v Brémách, kde vypadá snad ještě lépe. Fantazie v tom moc není, ale kdo by nadával, když to prostě vypadá tak dobře.

Cena fotbalových hipsterů Upřímně, tady vůbec není o čem. Pokud se výrobce a klub inspirují dresy Bocy Juniors, obzvlášť z přelomu 80. a 90. let, naroubují nápad na obrozený klub, který vlastní fanoušci a který je i ostatními fotbalovými příznivci všeobecně oblíbený, a nadto mohou na dres použít logo sponzora počítačové hry, na které se hodiny zasekl nejeden fotbalový nerd, je vystaráno. Nový domácí dres Wimbledonu je zřejmě nejpovedenější výtvor v nové sezoně. Jedenáct z deseti.

Cena zvýrazňovačů a hnutí žlutých vest Snad každou sezonu se najde klub, který se vytasí s fosforeskní žlutou variantou. Před patnácti lety stačilo na rovinu přiznat, že svítivě oranžový trikot Petra Čecha v Chelsea měl zkrátka funkční záměr. A sice oslepit střelce natolik, že gólman bude mít půl práce. Pro hráče v poli jsou výrazné dresy nejvíc platné jako rozlilšováky, díky kterým se snadno najdou. Třeba aby mohli vystřihnout no-look přihrávky jako Tomáš Rosický před osmi lety v Brightonu. Dnes už za sebou musí mít dres i nějaký příběh. Křiklavý funkcionalismus nestačí, PR týmy dostávají zabrat. Je fakt, že když si člověk pustí působivé prezentační video s hráči i místními umělci ze severního Londýna, a vezme na vědomí, že černé čáry mají být vrstevnice Islingtonu, díky kterým má klub být doma všude, má chuť Arsenalu sežrat i tuhle řvavě žlutou venkovní verzi. Co naplat, fanoušek svému klubu spolkne víceméně cokoliv a obětuje za něj i sebevytříbenější vkus. Dresu se nedá odpárat originalita, ale ať už odstínem nebo detaily je dotažený jen napůl.

Cena army shopů Segmentace fanoušků už nevyhnutelně dospěla do fáze, kdy se kluby pídí po tom, co příznivci nejraději nosí. Spíš než kvůli samoúčelnému špehování tak kluby činí proto, aby zjistili, jaký dres by si vzali k venčení psů nebo nákupu v supermarketu. Algoritmy občas vyplivnou zvláštní věci. Nový třetí dres Celticu má reprezentovat šumnou hudební scénu v Glasgow. Místo toho ale jako by vypadl z army shopu. Těžko říct, nakolik populární ve městě jsou, podle výsledků vyhledávání v Google Maps to vypadá, že ve městě najdeme víc poboček Armády spásy. Ty možná při pohledu na nové dresy navštíví i fans Celticu.

Barbie cena Růžová varianta dresů je spolu s černou čím dál populárnější, což je vidět na smršti tmavých trikotů v české lize v čele se Spartou. Většinou ale kluby volí spíš pastelové odstíny růžové. Anebo si schovávají nejextravagantnější pokusy na tréninkovou či předzápasovou sadu, aby otestovaly úspěch u fanoušků. A právě kvůli oblíbenosti růžových tréninkových variant u fanoušků se Fulham rozhodl přenést růžovou i na svůj nový venkovní dres. Sytě růžové provedení si ale příznivci okamžitě spojili s uvedením filmu Barbie, a tak už dnes dresu nikdo neřekne jinak. Foto footballshirtculture.com

Cena za nejlépe sladěné logo sponzora Kluby Premier League mají před sebou poslední tři sezony, kdy mohou využivat na hrudi dresů loga sázkových kanceláří. Na tom, že sázkovky, povětšinou původem z východní Asie či Jihoafrické republiky, už nebudou dál zdobit (či spíše hyzdit) trikoty, se kluby jednomyslně shodly v dubnu. Dávají si za cíl nespojovat fotbal tak neodmyslitelně se sázením, které zvlášť v Británii dosahuje obřích rozměrů a kvůli problémům se závislostmi vyvolává i znepokojení ve společnosti. Sběratelé dresů si mohou mnout ruce, ale v praxi to zatím znamená, že kluby Premier League mají před sebou možnost uzavřít poslední střednědobé smlouvy se sázkovými společnostmi. A „utrpěl“ tím i potenciální vítěz této kategorie, Burnley, jehož krásný fotbal doteď doprovázelo na hrudi i logo prodejce retrodresů Classic Football Shirts. Popravdě řečeno, nikdo ze sponzorů v Premier League zrovna svým logem asi designéry úplně neohromí. A tak je třeba jít do nižších pater anglického fotbalu. Jinak stylové logo automobilky Lotus na nevýrazných dresech Norwiche moc neoslňuje. Velkým konkurentem pro šampiona této kategorie byl i vždy povedený venkovní dres Sheffieldu Wednesday s místní softwarovou společností Eyup. Jednoznačným vítězem tak musí být Millwall, jehož tvrďáckou image jen skvěle dokresluje (a taky trochu podvratně nabourává) řízné logo nápojového koncernu Huski. Ten na dresu ale zároveň propaguje svůj nový výrobek, balenou horkou čokoládu. Delikatesa. Foto footballshirtculture.com

Cena za nejčistší design Tady máme celou řadu adeptů. Víc než dřív v Premier League vidíme dresy bez sponzorů, a to i u takových gigantů, jako je Chelsea. Blues se rozhodli pro vizuální odklon od Abramovičovy minulosti, když navázali podle svých slov na devadesátky (estetikou ale spíš na nultá léta), a modrá na dresu tak výrazně zbledla. Bez sponzora na dresu jsou letos zatím i krásný dres Sheffieldu United nebo Nottinghamu Forest. K velmi strohým verzím, byť se sponzory, se letos odhodlal i Liverpool se svým domácím dresem. A přestože jsou reakce smíšené, je osvěžující vidět naprosto sladěnou a funkční jednoduchost. Ne vždy se musí všude vymýšlet a překombinovávat na sílu. Čistý ovšem neznamená pustoprázdný, Tottenhame. A celobílý venkovní dres West Hamu by byl skvělý, kdyby klub k myšlence přesvědčil i sponzora. Takhle je to bohužel FC Sázkovka. Vítězi jsou tedy jednoznačně Forest, kteří skloubili vlastní vintage zlato spolu s odkazem na kultovní červená trička s bílými pruhy od adidasu.

Cena za největší ústupek majiteli Vítěz této kategorie už asi těžko překoná bouřlivé reakce, které vzbudil majitel Cardiffu Vincent Tan. Ten se v roce 2010 rozhodl změnit barvu klubových dresů z modré na červenou a po pěti letech rozbrojů přece jen ustoupil fanouškům. Do podobných extrémů se žádný klub delší dobu neodhodlal, nicméně ústupky vlastníkům jsou dodnes rozšířené. Třeba venkovní dresy Wolves před pár lety výrazně odkazovaly na portugalskou enklávu v klubu. Tentokrát je vliv majitelů výrazný především u Newcastlu United, který před rokem a půl koupili vlastníci ze Saúdské Arábie. Fanoušci Magpies jsou už z dob neoblíbeného majitele Mikea Ashleyho zvyklí na ledacos, třeba na všudypřítomné polepy Ashleyho společnosti SportsDirect na stadionu St. James’ Park. Mnozí z příznivců tak dnes přejdou saúdskoarabské vlastníky i průvodní jevy jejich investic. Konkrétně na dresu je to logo tamní eventové společnosti Sela, ale hlavně sytě zelené barvy z vlajky Saúdské Arábie. Nutno říct, že dres vypadá dobře, v tomto případě je to ale nějak vedlejší.

Czechtek cena Doby, kdy bylo cool vzít si fotbalový dres na rave, jsou už maličko za námi. Leeds se ovšem nenechal odradit a na nové venkovní verzi spolupracoval s designérskou skupinou Acid FC. A ta vpravdě dostála svému názvu. Hypnagogické vzory na dresu v lecčems připomínají výplody batikované techniky na tričkách. Místo do klubu tak jako by zapadly spíš na freetekno akce typu Czechteku (budiž mu země lehká).