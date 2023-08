Úlet v Anglii. Kapitána Newcastlu napadli na ulici, strach o kamaráda

Kapitán Newcastlu Lascelles a jeho spoluhráči dostali 19. srpna po porážce s Manchesterem City (0:1) od kouče Eddieho Howa dva dny volno. Namísto odpočinku se v nočních hodinách hráč společně se svým bratrem a kamarádem rozhodli navštívit jeden z nočních podniků v centru města.

Když opouštěli noční klub, měl někdo údajně udeřit loktem Lascellesova 19letého bratra do krku. Jeden z přihlížejících popsal, že obránce strak muže poté odstrčil. Po fotbalistovi Newcastlu prý hodili láhev vodky, jež těsně minula jeho hlavu. Záhy skupina mužů zaútočila přímo na 29letého obránce.

Svědci tvrdí, že fotbalista narozený v Derby během incidentu jednal v sebeobraně a chránil svého dospívajícího bratra. Během potyčky údajně fotbalista shodil jednoho z útočníků na zem. Jeho bratra mezitím udeřili pěstí do obličeje a krvácel. Fotbalistův kamarád po kopanci do hlavy upadl do bezvědomí, přihlížející se měli být, že je dokonce po smrti. Podle deníku Daily Mail ho záchranáři oživovali asi 15 minut.

Rvačku, do níž se zapojil i Lascelles, vyšetřuje policie. Na fotbalistu Newcastlu a jeho bratra měl také jeden z útočníků řvát, že je zastřelí. Neznámí násilníci stačili utéct ještě před příjezdem lékařů, ti pak hráčova známého odvezli do nemocnice.

Vedení Newcastlu nechtělo video z potyčky komentovat, celou situaci prý bude řešit interně.

Jamaal Lascelles působí v dresu strak od roku 2014, zápas se City před potyčkou proseděl na lavičce, stejně tak následující duel s Liverpoolem, jenž hráči Newcastlu opět výsledkově nezvládli a prohráli 1:2.