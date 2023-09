Jako začátky s mou ženou, řekl Arteta o Havertzovi. Rice za Arsenal zářil

Jednoho vychválil, druhého motivoval. Kouč Mikel Arteta v létě přesvědčil Arsenal, aby zaplatil pořádný balík za Declana Rice a Kaie Havertze. Zatímco anglický záložník v úvodu sezony dominuje a nyní vstřelil vítězný gól ve šlágru s Manchesterem United (3:1), Havertz se nadále trápí. „Když jsem poznal svou ženu, také to zezačátku nebylo lehké,“ řekl na adresu německého hráče Arteta.

Signalizované prodloužení téměř vypršelo a Arsenal zahrával za stavu 1:1 rohový kop. Nehlídaný Declan Rice si odskočil na zadní tyči, dostal trestuhodně času na zpracování a poslal z halfvoleje balon na přední tyč. Emirates Stadium vybouchnul radostí. Anglického záložníka rázem div neumačkali vlastní spoluhráči i slavící fanoušci.

Těžko si představit lepší způsob, jak vstřelit svůj první klubový gól. To ale nebyl jediný aspekt hry, kterým čtyřiadvacetiletý hráč ohromil.

„Neuvěřitelný výkon. Jako defenzivní záložník dominuje ve svém prostoru, pomáhá presinku, narušuje hru soupeře a lepí tým dohromady. Byl velice dominantní a k tomu přidal jeden magický moment,“ usmíval se trenér Mikel Arteta.

Utkání mezi oběma rivaly sice v první půli gólově otevřel Marcus Rashford, na straně domácích ale prakticky ihned zareagoval Martin Ödegaard. Vítězný gól Rice v závěru ale nebyl tím posledním, co se na hřišti stalo, na konečných 3:1 ještě uzavřel střídající Gabriel Jesus.

Kanonýři za Rice v létě vysázeli úctyhodných 105 milionů liber (necelé tři miliardy korun) a investice se jim začíná pomalu ale jistě vracet. Anglický reprezentant v probíhající sezoně nevynechal ani minutu, stal se jedním z lídrů v kabině, je jistý do defenzivy a z hloubi zálohy tvoří hru – ve čtyřech zápasech už rozdal 271 přihrávek s 92% úspěšností. Nyní přidal i gólovou nadstavbu.

„Rozhodně,“ odpověděl Arteta na dotaz, zda může Rice dávat více gólů. „Stačí se podívat na jeho střelbu z dálky, přesnost a sílu, kterou se do balonu opírá. Má také dobrý timing náběhu ve vápně.“

Naopak s další drahou posilou už fanoušci londýnského celku začínají trochu ztrácet nervy. Německý ofenzivní univerzál Kai Havertz se také objevil v základní sestavě počtvrté v řadě, ale v roli levé osmičky opět nepřesvědčil. Dokonce rudým ďáblům takzvaně „nalil“ na úvodní branku utkání, která Arsenal skoro stála body.

Havertz, který přišel klubovou kasu na 65 milionů liber, má v novém klubu viditelné problémy se sebevědomím, na hřišti se schovává a jeho výkon jde s každou pokaženou akcí dolů. Arsenal má nejlepší pasáže hry ve chvíli, kdy je čtyřiadvacetiletý Němec už není na hřišti. I Arteta si je trápení bývalého hráče Chelsea vědom a po zápase si pomohl nezvyklým přirovnáním.

„Jak jsem mu řekl, začátky jsou vždycky těžké. Když jsem potkal svou budoucí ženu, také to nebylo lehké. Pořád jsem jí musel psát a dobývat ji, až nakonec řekla, že se mnou chce být, a bylo to nádherné. Pokud řekne ano hned první den, nemusí to být tak dobré,“ vyzval kostrbatě kouč Arsenalu svého svěřence k vytrvalosti a další tvrdé práci.

Londýnský tým před reprezentační pauzou vyhrál 3 zápasy a jednou remizoval, v tabulce Premier League mu tak momentálně patří 5. místo.