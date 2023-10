Počítač řekl, jak skončí liga v Anglii. Zklamání United a Chelsea, titul a dno

Video se připravuje ... Sedm kol za námi a v čele žádné překvapení. Fotbalisté Manchesteru City vedou Premier League a směřují za obhajobou. Naposledy však prohráli a pronásledovatelé cítí šanci. S jakou procentuální šancí získají titul? I na to se v Anglii snaží odpovědět pomocí predikce od superpočítače statistické společnosti Opta s využitím umělé inteligence. Všechny týmy v tabulce seřadil a ke každému dal procentuální šanci na to, že skončí právě na daném místě. Probojuje se mátožný Manchester United do top čtyřky? Kam pasoval Chelsea a kde by měl skončit West Ham?

Sheffield (20. místo) Poslední podle superpočítače skončí... nepřekvapivě aktuálně 20. tým tabulky, který za uplynulých sedm kol vybojoval pouhý bod. Sheffield „uspěl“ doma proti Evertonu, ve 4. kole s ním remizoval 2:2. Umělá inteligence vidí tento tým na posledním místě s 43% pravděpodobností. Předposlední Burnley má sice také bod, ale s 19,8 % má šanci uhrát právě 19. místo. Stejné šance dává Lutonu na místo 18. Všechny tři jsou však sestupová.

Chelsea (12. místo) Nyní přeskočme na velké týmy, které by jejich fanoušci určitě rádi viděli výš. Začněme Chelsea, po pondělní výhře na půdě Fulhamu 2:0 stále až jedenáctým týmem tabulky. Blýská se na lepší časy? Superpočítač to nepředpokládá. Blues podle něj naopak skončí ještě o pozici níž s 15,9% predikcí. Nutno však dodat, že ve středu tabulky jsou všechna procenta podobná, někde mezi 15-18 procentními body, což znamená, že se dá těžko odhadnout přesné pořadí. Přesnější by měl být u sestupujícího, či v případě mistra. A co šance Chelsea na TOP4? Mizivé - jen 0,2 %.

Man. United (9. místo) Nejhorší start do Premier League za posledních 34 let. To aktuálně zažívá Manchester United. Tým vedený Erikem ten Hagem naposledy doma prohrál s Crystal Palace a šance na top čtyřku zaručující postup do Ligy mistrů se výrazně snižují. Než soutěž odstartovala, měli United asi 63% šanci, že to dokážou. Nyní? 3,7 %! Umělá inteligence slavný tým řadí až na devátou příčku, čemuž dává 17,7% šanci (jen o trochu nižší šance mají na 8. pozici). Red Devils jsou aktuálně na 10. místě.

West Ham (8. místo) Jen o místečko lépe než klub z Old Trafford by měl skončit West Ham s českými reprezentanty Tomášem Součkem a Vladimírem Coufalem. Ambice Hammers jsou určitě vyšší a rádi by opět proklouzli do pohárové Evropy. Aktuálně sedmý tým tabulky by měl skončit o místo hůře s 18,4% pravděpodobností. A jejich šance na alespoň čtvrté místo a místenku do Champions League? Oproti přechozím mají navrch, ale s 6,7 % superpočítač vidí vršek tabulky bez nich.

Tottenham (4. místo) A je to tady. Vysněné měřítko úspěšné sezony. Když v Premier League nedosáhnete na titul, rozhodně chcete skončit do čtvrtého místa a probojovat se do skupiny Ligy mistrů. Tottenham měl před sezonou šanci jen necelých 10 %, ale po vydařeném startu (aktuálně 2. místo jen bod za City) vzrostla na 46,5 %. Predikce konkrétně usadila Spurs právě na čtvrté místo s 23,6% pravděpodobností. Podle ní tak zvádnou uhájit vstupenku do LM před Newcastlem (má být 5.), Aston Villou (6.) a Brightonem (7.).

Arsenal (3. místo) Na titul to nejspíš stále ještě nebude, ale herní a výsledkový progres svěřenci kouče Mikela Artety potvrdí. Byť podle AI klesnou o jednu pozici, ostatně třetí Gunners (o skóre za Tottenhamem) aktuálně jsou a s 31,1% pravděpodobností i budou. Důležitější však (kromě toho, že skončí před rivalem ze severu Londýna) je šance na první čtyřku. Tu predikuje na vysokých 84,5 %. A šance, že Arsenal na jaře stylově po 20 letech od posledního úspěchu, získá titul? Jako třetí největší favorit má „jen“ 7 %...

Liverpool (2. místo) Po kruté porážce s Tottenhamem (i díky chybě VAR) 1:2 je Liverpool čtvrtý, na Citizens ztrácí pouhé dva body a stále je tak hlavním vyzyvatelem v boji o titul, jenž může získat s 10,7 % pravděpodobností. Asi nepřekvapí, že superpočítač tedy vidí svěřence Jürgena Kloppa na druhém místě - 40,2% šance. Reds zatím nenabrali takovou ztrátu jako v minulé sezoně, díky níž skočili až pátí a nedostali se tak do Ligy mistrů. Do čtyřky by se měli vtěstnat s 90,2% pravděpodobností.

Man. City (1. místo) A mistrem se stane... Ano, umělá inteligence vidí nejvýš opět Manchester City, byť jeho šance se lehce snížily po víkendové porážce na půdě Wolverhamptonu. I tak ale na 80,9 % ovládnou Premier League i v této sezoně a celkově počtvrté v řadě. Do Ligy mistrů jim dejte vstupenkou rovnou, protože by musel přijít naprostý kolaps, aby se mašina Pepa Guardioly nevešla do top 4. To se povede s 99,7% pravděpodobností.