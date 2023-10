Souček a Coufal? Nejlepší verze! Opory reprezentace načasovaly formu

Ačkoli dny se krátí, teploty klesají a supermarkety začínají oprašovat desky s Mariah Carey, Tomáš Souček prožívá hotový rozkvět. Po odchodu kapitána Kladivářů Declana Rice mu trenér David Moyes začal opět svěřovat mnohem ofenzivnější roli a český reprezentant je znovu na svém výkonnostním vrcholu.

„Cítím se naprosto skvěle. Nikdy jsem nebyl tak dobře připravený a motivovaný jako právě teď,“ pochvaloval si po remíze s Newcastlem sám Souček, jehož slova podporují i čísla.

Kapitán reprezentace se oproti minulému ročníku pohybuje v mnohem vyšším postavení. Velké části zápasů tráví na pozici „desítky“. Dostává se mnohem častěji do vápna soupeře, kde má oproti předešlému ročníku hned dvojnásobek dotyků s míčem, a tedy i k zakončení. Právě tyto atributy vedly i k Součkově trefě do sítě Newcastlu.

„Lucas Paquetá s Emersonem skvěle zakombinovali a já byl ve správný čas na správném místě, takže jsem jen uklidil míč do prázdné branky. Byla to krásná přihrávka. Jsem za další gól rád, protože od minulé reprepauzy jsem dal celkem čtyři a teď je na řadě další sraz. Snad si svou střeleckou formu přenesu i do národního týmu a následně se s ní vrátím zpět do West Hamu,“ přeje si druhý nejlepší střelec Kladivářů v této sezoně, jenž otevřel skóre duelu s Newcastlem.

West Hamu ovšem proti přemožitelům PSG nevyšel vstup do druhé půle a Straky dokázaly dvěma góly Švéda Aleksandera Isaka skóre otočit.

„V prvním poločase jsme hráli velice dobře a mohli dát i více gólů. Po změně stran jsme ovšem nechytili začátek, dostali hloupý gól po standardní situaci a bohužel následně i lacinou druhou branku. Jsme šťastní, že jsme utkání dotáhli k remíze. Bylo pro nás důležité neprohrát,“ těšila Součka vyrovnávací trefa Mohammeda Kuduse, který právě českého záložníka nahradil.

„Je to pro něj perfektní premiérový gól v Premier League. Je tu stále nový, takže se s ním musíme ještě sehrát. Pro jeho sebevědomí je to velmi důležitý zásah, jenž nám dnes moc pomohl,“ podpořil Souček svého konkurenta v boji o základní sestavu.

Na Ghaňanově vyrovnávací brance se značně podílel Vladimír Coufal, který ho po dobrém vyvezení míče našel přesnou přihrávkou na hranici šestnáctky. Český bek si tak připsal asistenci již ve čtvrtém ligovém utkání v řadě. Pouze Kieran Trippier z Newcastlu je z obránců v Premier League produktivnější.

Pro českou reprezentaci bude nesmírně důležité, aby její dva klíčoví členové navázali na svou klubovou formu již ve čtvrtek v Albánii.

Vladimír Coufal proti Newcastlu odehrané minuty 90 góly (xG) 0 (0) asistence (xA) 1 (0,02) zachycených míčů 0 centry/přesné 4/0 přihrávky/úspěšné 34/25 souboje/vyhrané 6/4 dotyků s míčem 50

Tomáš Souček proti Newcastlu odehrané minuty 76 góly (xG) 1 (0,93) asistence (xA) 0 (0) střel/na bránu 1/1 přihrávky/úspěšné 14/8 zachycených míčů 1 souboje/vyhrané 3/0 dotyků s míčem 19

zdroj: Sofascore.com