Rashford naštval Ten Haga. Uspořádal oslavu narozenin po výprasku v derby

Rashford měl narozeniny tento týden v úterý, už v neděli ale uspořádal předem plánovanou oslavu v exkluzivním manchesterském klubu. Jen několik hodin předtím ale se spoluhráči prohráli derby s rivaly z City. „Je to nepřijatelné. Řekl jsem mu to. On se omluvil a tím to končí,“ konstatoval Ten Hag.

Jedna chyba, které se dopustil mimo hřiště, ale podle trenéra neznamená, že hráče hned vyřadí z týmu. „Udělal jednu chybu. Jsem si ale jistý, že udělá všechno pro to, aby týmu pomohl, podal dobrý výkon a pomohl nám vyhrát,“ uzavřel kauzu před dnešní duelem s Fulhamem.