Obrany, modlete se! Ani Guardiola neví, co Doku vymyslí. Driblink má z ulice

Thierry Henry ho zná víc než dobře. Pracoval s ním v belgické reprezentaci a soupeřům v podstatě vzkázal, aby v určitých momentech křičeli k nebesům a prosili o smilování. „Když jste s ním jeden na jednoho, zbývá vám jediné – modlit se.“

Zaznívají i další vzletné pochvaly. Jednu z nich vyslovil Kylian Mbappé už v roce 2021. „Nedávno jsem s otcem mluvil o hráči, který mě zaujal svou dravostí a schopnostmi, a to je Doku z Rennes. Za pět let profesionální kariéry jsem ještě neviděl, že by někdo při startu ze stoje předvedl tak ohromující sílu.“

Po několika měsících úzké součinnosti se přidal i Pep Guardiola. „Čte každou akci a už teď – v 21 letech – dosáhl vysokého stupně při vyhodnocování situací, je neuvěřitelné, jak dokáže změnit rytmus na pěti metrech.“

Španělský kouč nevyjádřil jen údiv nad Jérémyho výbušností a driblinkem, ale zdůraznil poutavý rys jeho projevu.