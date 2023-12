Premier League baví, padá nejvíce branek v historii. Co za nárůstem stojí?

Průměr branek na zápas činil po 14. kole 3,16. V novodobé éře anglické nejvyšší soutěže (od sezony 1992/93) nepřesáhla hodnota na konci žádného z ročníků hranici tří branek. Dosavadním maximem je průměr z minulé sezony – 2,85. Více gólů padalo v Anglii naposledy na začátku 60. let minulého století, kdy metrika atakovala průměrně hranici 3,5. Co stojí za nynějším nárůstem?

Už před sezonou vydala Premier League soubor pravidel, kterými chtěla celou soutěž zatraktivnit. Vedení soutěže chtělo bojovat například proti zdržování a otevřeně proklamovalo, že chce zvyšovat čistý hrací čas, který v minulé sezoně činil průměrně 50 minut a 20 sekund.

To se pozvolna daří, v probíhajícím ročníku je míč ve hře o 3 a půl minuty déle. Stejný nárůst je v průměrné délce nastaveného času, jež v této sezoně činí 12 minut a 7 sekund. Prodlužuje se tak čas na konci zápasů, kdy často jeden z týmů dohání ztrátu, chce stůj co stůj skórovat. V ten okamžik zároveň rezignuje do velké míry na defenzivu, která se stává náchylnější k případným protiútokům.

Do karet hraje delší nastavení (zatím) zejména silnějším celkům, jež mají větší čas prokázat svou dominanci ve stěžejních momentech zápasu. A že se to daří. Tottenham góly z 98. a 100. minuty otočil v 5. kole domácí utkání se Sheffieldem (2:1), na Old Trafford zase v 8. kole slavili výhru nad Brentfordem (rovněž 2:1) po gólech Scotta McTominaye z 93. a 97. minuty. Ač se do analýzy nepočítá (zatím nebylo odehráno kompletní kolo), potvrdil tento trend i Arsenal. Ten v Lutonu vyhrál úterní duel 15. kola 4:3 díky brance Declana Rice z poslední minuty zápasu.

Vyloučení víc než za minulou sezonu

Dalším faktorem je extrémní počet vyloučení. Červených karet je už nyní, po dohraném 14. kole, víc než v celém minulém ročníku. Rozhodčí v této sezoně rozdali už 31 kartónků červené barvy, za minulou sezonu vylučovali pouze 30krát. Pokud by měl tedy trend pokračovat, přímou úměrou se dostaneme přes 80 červených karet, což by bylo nové maximum soutěže.

V důsledku četných vyloučení musí trenéři reagovat nejen na průběh daného utkání. Hráč vypadne minimálně na jeden další zápas, což se může v kombinaci s dalšími absencemi ukázat jako velký problém, a to hlavně u slabších celků, které nemají tak široký a vyrovnaný kádr.

Příliv trenérů „nové školy“

Důvodem většího počtu vstřelených branek je i jednoduše ofenzivnější pojetí hry. Do útočné fáze se zapojuje více hráčů než před 10 lety. Největší změna nastala v tomto období asi na postu krajního beka, se kterým si trenéři „hrají“ čím dál více. Do extrému úlohu krajních obránců vyhnal nový kouč Tottenhamu Ange Postecoglou, který hráče vytahuje až na pozici podhrotů.

Ofenzivním fotbalem je dá se říct už proslulý Brighton, který hraje v takové míře rizika, že 18 ligových zápasů v řadě neudržel čisté konto. Jeho kouč Roberto De Zerbi praktikuje ve výstavbě hry „past“, která při správném provedení zajišťuje Seagulls početní výhodu na ofenzivní polovině. Se ztrátou a následnou šancí soupeře do rozhozené obrany se ale počítat musí.

Rozdílný je i styl bránění, který je svým způsobem ofenzivnější. Malé procento celků pouze „parkuje autobus“, v kurzu je naopak aktivní bránění. Presink může přinést výhodu zisku a následného kontru, zároveň ale takový styl nemusí být účelnější než kompaktní defenzivní blok.

Trend mnoha týmů Premier League se ale vydává cestou mladších, progresivnějších koučů. Zdá se tedy, že trenérům typu Sama Allardyce odzvonilo.