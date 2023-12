Vánoční nadílka Premier League: Liverpool proti Arsenalu i našlapaný Boxing Day

Curtis Jones přispěl k postupu Liverpool do semifinále Ligového poháru dvěma góly • Reuters

BLOG REDAKTORA CANAL+ SPORT JANA PODMOLA | Fotbal v Anglii nikdy nespí, a to ani o Vánocích. Přichází období, které fanoušci, experti i samotní hráči na Ostrovech popisují jako nejlepší část sezony. Díky televizní stanici CANAL+ Sport si můžete sváteční atmosféru v kulisách Premier League užít i vy.

Rodinná pohoda, vůně cukroví a radost z dárků. Tohle v našich končinách moc dobře známe. Vánoční svátky jsou pro mnohé nejhezčí částí roku. Ale teď si představte, že si den před Vánoci můžete zajít na zápas svého oblíbeného fotbalového týmu, a o tři dny později sledujete jeho další zápas. Není to nádhera?

Přesně takhle to totiž funguje ve Velké Británii, kde fotbalové soutěže nezastavují ani o svátcích. Hraje se na všech úrovních, od amatérů na vesnicích až po slavnou Premier League.

„Mám tuhle část sezony opravdu rád. Jasně, jako fanoušek si můžete během svátků udělat větší čas na rodinu, ale my fotbalisti to máme podobné. Naši blízcí chodí na stadion a vždycky je to skvělý zážitek,“ přiznal v rozhovoru pro CANAL+ Sport obránce Tottenhamu Ben Davies.

Podobné pocity mohli zažívat fotbalisté na Ostrovech už v roce 1888. Tehdy se poprvé hrála oficiální sváteční utkání. Nejznámějším vánočním hracím dnem je Boxing Day, který v Británii připadá na 26. prosince.

Před 135 lety proti sobě nastoupily kluby Derby County s Boltonem, hrálo se i na West Bromu, který přivítal Preston North End. Od té doby se na Boxing Day odehrálo v nejvyšší soutěži přes 4000 zápasů.

Britové slaví Vánoce 25. prosince na tzv. Christmas Day. Po něm přichází právě Boxing Day, který ke svému názvu přišel na konci 19. století, když zástupci vyšší třídy obdarovávali své služebnictvo a nižší vrstvy krabičkami (anglicky „box“) s dárky.

A fotbalová tradice pokračuje i v této sezoně. Vánoční Premier League začala už včera, ale největší porci zápasů 18. kola si užijete v sobotu 23. prosince. Těšit se můžete na Konferenční přenos, a také na studio Match Time (začíná v 15:30) k duelu Tottenhamu s Evertonem a následnému souboji Liverpoolu s Arsenalem.

Přímý souboj o první místo. Vedoucí Arsenal má na druhý Liverpool jednobodový náskok. Klopp proti Artetovi, Salah proti Sakovi. Velký zápas, jehož výsledek silně ovlivní další vývoj sezony.

Premier League si budete moct užít i 24. prosince – poprvé od roku 1995, kdy proti sobě nastoupily Leeds a Manchester United. Letos tato „radost“ připadla na hráče Wolverhamptonu a Chelsea, kteří se střetnou od 14 hodin na stadionu Wolves.

A pak přijde na řadu zmiňovaný Boxing Day. Pět zápasů, které vyvrcholí soubojem Burnley s Liverpoolem (od 18:30) a následným duelem Manchesteru United s Aston Villou. Studio Match Time k oběma zápasům startuje v 18 hodin.

Aston Villa je ve skvělé formě a v lize neprohrála už šest zápasů. Tentokrát ji čeká výjezd na Old Trafford, kde nastoupí proti historicky nejúspěšnějšímu celku Premier League v zápasech hraných na Boxing Day. Svěřenci manažera Erika ten Haga se ale trápí, a po hořkém konci v Lize mistrů se snaží sezonu zachránit aspoň na domácí půdě.

Od 26. prosince bude CANAL+ Sport zápasy Premier League vysílat s výjimkou 29. prosince každý den až do druhého ledna nového roku. Ano, čtete správně. Sedmidenní porce zápasů Premier League.

To zní jako skvělý fotbalový dárek, který jen čeká na to, až ho rozbalíte. Tak směle do toho!

Za celou redakci televize CANAL+ Sport vám přeji krásné a poklidné prožití vánočních svátků, a také všechno nejlepší do nového roku.