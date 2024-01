Náhrada za Kloppa: kouč Čechů nebo „duo z Brightonu“. A co další Němec?

Video se připravuje ... Jürgen Klopp oznámil po sezoně konec na lavičce Liverpoolu. Okamžitě se začínají množit tipy na jeho potenciálního následovníka. Výčet je zajímavý. Nechybí klubové ikony, australská kometa posledních měsíců či další německá stopa.

Xabi Alonso (Bayer Leverkusen) Známé to jméno v tuzemsku. Aby ne, když koučuje trio Schick, Hložek, Kovář v Leverkusenu, se kterým kraluje bundeslize. Alonso si na východním břehu Rýna dělá perfektní reklamu. Pokud se nestane nečekaný kolaps dlouhodobějšího charakteru, do top velkloklubu, jakým je Liverpool, směřuje. Navíc za Reds pět let také hrával a zvedl tam nad hlavu ušatý pohár pro šampiona Ligy mistrů 2005. Dokonalé propojení. Kouč Leverkusenu Xabi Alonso • Foto ČTK / AP / Martin Meissner

Steven Gerrard (Al Etiffaq) Legenda legend na trávníku. Pro mnoho lidí je symbolem novodobé éry klubu. Gerrard je ale zatím spíše důkazem, že špičkový hráč nemusí být výborným koučem. V Rangers to docela klapalo, ale ve Skotsku není velká konkurence, v Aston Ville přišel průšvih a v Saúdské Arábii má Gerrardovo angažmá do hitparády taky daleko, byť s ním prodloužili nedávno smlouvu do roku 2027. Jeho jméno se začíná skloňovat a bude se skloňovat asi spíše z provázanosti s klubem, ale tenhle pán momentálně Liverpool těžko udrží v kolejích po Kloppovi. „Jednou bude trénovat Liverpool,“ řekl o něm před lety prorok Vladimír Šmicer v rozhovoru pro deník Sport. Bude mít pravdu? Steven Gerrard v roli trenéra Al Etiffaqu • Foto Profimedia.cz

Roberto De Zerbi (Brighton) Když v roce 2022 přicházel ze Šachťaru Doněck. Moc se mu v zátoce racků nevěřilo. V minulosti sice vedl úspěšně třeba Sassuolo, ale Premier League je přece jen nejvyšší meta. Na dobrou práci svého předchůdce Grahama Pottera však navazuje s noblesou. Drží se klubové filozofie a snaží se vychovat mladé a neokoukané hráče. Vždyť pod jeho rukama rozkvetl například Kaoru Mitoma v japonskou superstar. Na Itala z Brightonu zapomíná v prognózách málokteré ostrovní médium. Trenér Brightonu Roberto De Zerbi • Foto Reuters

Graham Potter (bez angažmá) Od současnosti Brightonu k nedávné minulosti. Potter si právě u Seagulls udělal fenomenální jméno, proto po něm taky sáhla Chelsea. Jenže na Stamford Bridge se tolik nedařilo, i když to zdaleka nebyla jen Potterova chyba. Od dubna 2023 je bez angažmá a traduje se, že jeho obdivovatelem je nový spoluvlastník Manchesteru United Jim Ratcliffe. Graham Potter ještě v roli trenéra Chelsea • Foto Profimedia.cz

Zinedine Zidane (bez angažmá) Tohle by byla velká věc. Populární Zizou seděl v trenérském křesle jenom v Realu Madrid. Jeho tažení však bylo excelentní a vyhrál, co se dalo. Zažil třeba třikrát fanfáry pro vítěze Champions League. Po Jürgenu Kloppovi by to bylo další obrovské jméno na střídačce. Však se o něm jako o náhradě za Kloppa mluvilo už v roce 2022, Zidane se tehdy vyjádřil, že by o případném zájmu vážně přemýšlel a také pronesl, že jeho dlouhodobá dovolená se chýlí ke konci. Zinedine Zidane je aktuálně bez angažmá • Foto Profimedia.cz

Ange Postecoglou (Tottenham) Australan s řeckými předky má nabito. Vždyť kamkoliv přišel, tam sbíral vavříny a bylo fuk, jestli šlo o australské, japonské či skotské angažmá. Když si v červnu loňského roku plácl s Tottenhamem, mnozí fanoušci Spurs se začali učit jeho příjmení. A teď by ho měli zase zapomínat? Pro Liverpool může jít o zajímavou možnost. Postecoglou Tottenham částečně omladil, jeho hra je atraktivní, jen to někdy hapruje v defenzivě. Kouč Tottenhamu Ange Postecoglou • Foto Reuters