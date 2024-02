Dúbravka čtyřikrát inkasoval od Lutonu. Everton bral body Spurs

Prvním poločas mezi Newcastlem a Lutonem skončil 2:2. Domácí dvakrát poslal do vedení Longstaff, hosté vyrovnali díky brankám Oshoa a Barkleyho. Luton se po pauze dostal do dvoubrankového poté, co se z penalty trefil Morris a další zásah přidal Adebayo. "Straky" znovu srovnaly po brankách Trippiera a Barnese. Luton je v tabulce šestnáctý, bod od sestupového pásma.

Tottenham v prvním poločase dvakrát vedl díky brankám Brazilce Richarlisona, který proti svému bývalému týmu potvrdil výbornou střeleckou formu. V posledních osmi ligových zápasech dal devět gólů.

Richarlison otevřel skóre ve čtvrté minutě a následně vrátil Tottenhamu vedení čtyři minuty před poločasem poté, co Everton vyrovnal zásluhou Harrisona. Podruhé se domácí radovali až ve čtvrté minutě nastavení. Garnerův centr z přímého kopu prodloužil obránce hostů Romero na zadní tyč, kde ho usměrnil do sítě domácí stoper Branthwaite.

Tottenham je v tabulce na čtvrtém místě a prováhal šanci předstihnout své rivaly z Arsenalu. Everton je na prvním sestupovém osmnáctém místě.

Předposlední Burnley díky dvěma brankám lednové posily Davida Datro Fofany remizovalo s Fulhamem 2:2. Brighton porazil Crystal Palace 4:1 a utnul sérii tří zápasů bez výhry.

Výsledky 23. kola Premier League:

Everton - Tottenham 2:2

Branky: 30. Harrison, 90.+4 Branthwaite - 4. a 41. Richarlison

Brighton - Crystal Palace 4:1

Branky: 3. Dunk, 33. Hinshelwood, 34. Buonanotte, 84. Joao Pedro - 71. Mateta

Burnley - Fulham 2:2

Branky: 71. a 90.+1 Fofana - 18. Palhinha, 21. Rodrigo Muniz

Newcastle - Luton 4:4

Branky: 7. a 23. Longstaff, 67. Trippier, 73. Barnes - 21. Osho, 40. Barkley, 57. Morris z pen., 62. Adebayo

18:30 Sheffield United - Aston Villa