TOP přeplácení hráči v Anglii: štědří United, uvadající talent i „uprchlíci“

Když se vysoká očekávání neprotnou s realitou. Kluby Premier League mají oproti evropské konkurenci velkou výhodu. Vysoké příjmy jim umožňují podepisovat zajímavé hráče, kterým nezřídka kdy dávají k podpisu i velmi lukrativní smlouvy. Když ale sáhnou vedle, utápí v kádru statisíce liber týdně navíc. Pro které hráče to platí a jací srovnatelní fotbalisté mají naopak pro klub výhodný kontrakt? Smlouvy jsou uváděny bez bonusů dle serveru Capology .

Malang Sarr

Tým: Chelsea

Věk: 25 let

Plat: 120 tisíc liber týdně (3,5 milionu korun)

Konec smlouvy: 30.6. 2025

Když ho Chelsea v roce 2020 zadarmo ulovila z Nice, v kancelářích na Stamford Bridge si mnuli ruce. Mladý stoper se měl postupně vypracovat ve stabilního hráče A-týmu, ve kterém dostal po ročním hostování v Portu i první (a poslední) šanci zaujmout. Nechytil ji. Odehrál 21 zápasů a pakoval se na další hostování, tentokrát do Monaka. To mělo možnost hráče odkoupit, ale neprojevilo zájem. Nyní už pětadvacetiletý hráč se pokoušel z Chelsea utéct v zimě, jeho přesun do Le Havru ale Londýňané na poslední chvíli stopli.

Alternativa: Diego Carlos (Aston Villa) – 100 tisíc liber týdně (téměř 3 miliony korun)